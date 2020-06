Deze tandem zal nooit een conflict met de Arabische volkeren kunnen oplossen. Het zal hoogstens in staat zijn om rekening te houden met de vreselijke onrechtvaardigheden van het land. Zo leven bijna 50.000 burgers die in de vernietigingskampen van de nazi’s zaten zo goed mogelijk in het land, zonder enige hulp van de staat, die hen negeert, maar de schadevergoeding die ze verschuldigd waren wel heeft geïnd en heeft geprobeerd hen te redden.

de andere mensen die in vrede met hun buren willen leven, ongeacht hun geloof of gebrek aan geloof en ongeacht hun religieuze overtuiging. Ze willen niets te maken hebben met de koloniale fantasieën van de afgelopen eeuwen, maar zijn niet van plan op te geven wat ze uit hun eigen sfeer hebben geërfd, ook al hebben ze het gestolen. Ze zouden graag zien dat de verbijsterende sociale problemen van hun vaderland worden opgelost.

Aan de ene kant de voorstanders van het Angelsaksische kolonialisme die de soevereiniteit over het land van de Nijl tot de Eufraat opeisen. Ze denken dat ze een eiland van piraten zijn, dat ze criminelen van over de hele wereld beschermen en dat ze elke uitleveringsovereenkomst weigeren.

Alle koloniale staten zijn vandaag de dag echter verdwenen, met uitzondering van Israëlië, in de loop van de tijd is de meerderheid van de Israëliërs die vandaag de dag in Israël geboren zijn, verdwenen. Er zijn nu twee opvattingen over deze staat:

Deze Dummy-constructie is niet bestand tegen een analyse. Alles wordt daar gedaan om de continuïteit van een volk en een staat te vergroten, terwijl het slechts een Angelsaksische kolonie is.

Palestina heeft 72 jaar lang een eeuwige oorlog doorstaan. Na verschillende opeenvolgende immigratiegolven heeft de staat Israël een "cultuur" rond een denkbeeldig volk (met inbegrip van etnische groepen uit de Kaukasus tot Ethiopië) van de grond af aan opgebouwd. die gebaseerd is op een kunstmatige taal (Hebreeuws heeft weinig te maken met oude patisserie en is geschreven in Aramese karakters) en een fictieve geschiedenis (ondanks de bezwaren van UNESCO worden de oudheid en de staat Jeruzalem verward met de staat Israël). De assimilatie van deze intellectuele creatie met het puriteinse koloniale project is geconsolideerd door een gecentraliseerde interpretatie van bepaalde nazi-misdaden, beschreven als "holocaust" door de puriteinen en "shoah" door de joden.

Joden begonnen met de kolonisatie van MandatePalestina met de hulp van de lokale bourgeoisie, maar ten koste van de kleine mensen en vervolgens om zich te emanciperen van Londen. In 1948 kondigde een Joodse geleerde, Ben Gurion, vijf jaar voor de Moderlehodesian, de onafhankelijkheid van Israël af voordat de Verenigde Naties de grenzen vaststelden. Het was toen dat de rabbijnen op een vreedzame manier hun steun aan het koloniale project gaven.

Pas tijdens de Dreyfus-affaire in Frankrijk heeft Theodor Hertzlst de toezegging gedaan om de joodse diaspora te bekeren tot het Zionisme-Anglo-VS. Hij ontwierp een koloniaal systeem naar het model van dat van Cecil Rhodos in Afrika en slaagde erin om geleidelijk aan veel Joodse intellectuelen te mobiliseren.

Al in de zeventiende eeuw beloofde Lord Protector Cromwell een Joodse staat in Palestina te stichten, een thema dat tijdens de Restauratie van de Dynastie niet opnieuw aan de orde kwam. In de achttiende eeuw pleitten de leiders van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, de erfgenaam van Cromwell, ook voor de oprichting van een joodse staat in Palestina, zodat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de natuurlijke sponsors van de entiteit zouden worden. In de 19e eeuw theoretiseerde de premier van koningin Victoria, Benjamin Disraeli, het zionisme als instrument van het Britse imperialisme en plaatste het "Herstel van Israël" op de agenda van het Internationale Congres van Berlijn in 1878. Op dat moment was er geen joodse steun voor dit project.

De oproep van generaal Ehud Barack om eindelijk naar de rechtbank te gaan met Benjamin Netanyahu is mislukt. De aanhangers van de koloniale droom zijn er nog steeds. Ze hebben hun burgers in een staat van angst gestort door hen ervan te overtuigen dat ze bedreigd worden door buitenlanders. Net als in de tijd van de getto’s, om hen te "beschermen", sloten ze hen op achter een muur die hen afscheidt van hun Arabische medeburgers.

Het is geen toeval dat het debat dat onder de slagen van de ex-Sovjet AvigdorLiberman over de privileges van de Yeshiva-studenten uitbrak, niet toevallig was. De voormalige minister van Defensie heeft de kern van de leugen waarop Israël tweeënzeventig jaar geleden is gegrondvest, aangevochten door te beweren dat een religieus alibi niemand vrijstelt van nationale dienstbaarheid.

