Имею честь обратиться к Вам и, пользуясь возможностью, осудить вели-чайшее ограбление в новейшей истории Боливарианской Республики Венесуэла, которое было совершенно Соединенным Королевством Великобритании и Север-ной Ирландии в разгар самой страшной пандемии на планете за последние 100 лет и которое до сих пор остается полностью безнаказанным.

На протяжении более 20 лет Боливарианская Республика Венесуэла хранит часть своего золотого запаса в Банке Англии, используя его как гарантию выпол-нения обязательств по выплатам вкладчикам и кредиторам и в качестве средства накопления, а также для поддержания курса своей национальной валюты. Тем не менее, в 2011 году, после того как был разграблен золотой запас Ливии, который был размещен в том же самом британском финансовом учреждении, венесуэль-ское правительство решило репатриировать значительную часть золота, храняще-гося в Банке Англии. Лишь небольшая часть этого золотого запаса, принадлежа-щего венесуэльскому народу, стоимостью на сегодняшний день более 1 млрд долл. США была оставлена на хранение в Банке Англии с исключительной целью — обеспечить надлежащее проведение международных финансовых операций Венесуэлы.

Ранее мы уже осудили в Совете Безопасности (см. S/2019/117, S/PV.8476, S/PV.8506 и S/2020/337) тот факт, что с начала 2019 года Банк Англии практиче-ски украл у Венесуэлы более 1 млрд долл. США, поскольку неоднократно отка-зывался выполнить указания владельца счета и владельца помещенного на хра-нение в этом финансовом учреждении золотого запаса — Центрального банка Венесуэлы — относительно ликвидации части этого запаса, с тем чтобы средства можно было использовать для закупки основных товаров и услуг, необходимых для обеспечения благосостояния венесуэльского народа, включая продоволь-ствие, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

Банк Англии в письменном виде заявил, что с учетом решения правитель-ства Лондона не признавать президента Николаса Мадуро Мороса в качестве гла-вы государства и правительства Боливарианской Республики Венесуэла и после консультаций с министром иностранных дел Соединенного Королевства банк в одностороннем порядке неправомерно принял решение не признавать полномо-чий президента Центрального банка Венесуэлы г-на Каликсто Ортеги Санчеса.

При этом Банк Англии не только попрал принцип ненарушаемости догово-ров и нормы обычного международного права, касающиеся иммунитета между-народных резервов и активов иностранных центральных банков от исполнения, но и доказал, что не является ни нейтральным, ни транспарентным финансовым учреждением, а тем более не является независимым или заслуживающим дове-рия, а следовательно, полностью утратил доверие к себе в качестве управляюще-го ресурсами стран-депозитариев.

Таким образом, опыт Венесуэлы служит еще одним предостережением для всех наций, которые по-прежнему имеют ресурсы на хранении Банка Англии, по-скольку, очевидно, в любой момент банк может просто выйти за рамки своей ро-ли депозитария международных резервов и вместо этого отказаться выполнять указания национальных центральных банков, отказаться признавать полномочия национальных правительств и/или владельцев счетов и, следовательно, присту-пить к разграблению средств, размещенных в его хранилищах.

На протяжении 2020 года весь мир борется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее многочисленными и разрушительными последствиями. В нашем случае последствия этой глобальной чрезвычайной ситуации усугубля-ются в результате применения преступной политики удушения экономики и пре-дельно расчетливой жестокости. Учитывая такую реальность и памятуя о тех су-щественных последствиях, которые пандемия, скорее всего, повлечет за собой для страны, и без того раздираемой губительным воздействием односторонних принудительных мер, а также принимая во внимание тот факт, что венесуэльская экономика уже переживает глубокий экономический спад, характеризующийся высоким уровнем гиперинфляции по крайней мере с 2014 года, т е. еще до введе-ния так называемых санкций, Генеральный секретарь Организации Объединен-ных Наций включил нашу страну в число стран, в которых будут осуществляться меры, предусмотренные Глобальным планом гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19.

Экономическая, торговая и финансовая блокада, введенная против Венесуэ-лы, препятствует, в частности, регулярному доступу к международной финансо-вой системе, свободной торговле и удовлетворению основных потребностей, ко-торые необходимы для обеспечения как благополучия, так и права на жизнь, здо-ровье, питание и развитие наших граждан. Поэтому до сих пор наше националь-ное правительство практически не имело возможности получать помощь в виде медицинского оборудования и закупать медикаменты, средства индивидуальной защиты, вакцины и другие предметы снабжения, которые имеют решающее зна-чение в глобальной борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Поэтому неза-конное применение «санкций» в разгар пандемии, несомненно, подрывает наши национальные усилия и снижает шансы на то, что мы успешно поборем COVID-19 у себя дома, а во взаимосвязанном мире, в котором мы живем, это лишь по-вышает степень опасности для всех нас.

В этой связи позвольте мне сообщить Вам, что с апреля 2020 года Цен-тральный банк Венесуэлы ведет переговоры с Программой развития Организа-ции Объединенных Наций (ПРООН), которая согласилась получить средства, предназначенные для закупки именно тех предметов снабжения, оборудования и другой гуманитарной и медицинской помощи, которые необходимы для борьбы с пандемией COVID-19. Банк Англии был проинформирован об этом соглашении и получил указание ликвидировать часть золотых резервов, разблокировать сред-ства от этой продажи и перевести их ПРООН. Однако Банк Англии в очередной раз отказался предоставить доступ к золотым резервам Венесуэлы, находящимся на хранении в этом финансовом учреждении, и отказался выполнить указания за-конного владельца счета — Центрального банка Венесуэлы, в результате чего 14 мая 2020 года был подан судебный иск.

В свете вышеизложенного и с учетом того факта, что неподобающим обра-зом используется ситуация, связанная с пандемией, которая затрагивает все чело-вечество, теперь совершенно ясными стали три вещи: а) то, что Банк Англии на практике является основным инструментом, с помощью которого британское правительство проводит колониальную политику грабежа и разбоя; b) что Со-единенное Королевство открыто участвует в совершении истребления, которое, согласно положениям Римского статута Международного уголовного суда, равно-значно преступлению против человечности, поскольку умышленно создает «условия жизни, в частности лишение доступа к продуктам питания и лекар-ствам, рассчитанные на то, чтобы уничтожить часть населения», и с) что прави-тельству Лондона и дела нет до так называемой гуманитарной ситуации в Вене-суэле, поскольку оно, действуя так же, как и английские пираты 200 лет назад, имеет единственное намерение — захватить военные трофеи, что как раз и явля-ется конечной целью подразделения, которое было тайно создано в Министер-стве иностранных дел Соединенного Королевства для «восстановления» нашей страны, — факт, который мы осудили в Совете 20 мая 2020 года.

В заключение прошу Вас в Вашем качестве Председателя Совета Безопас-ности в мае 2020 года оказать добрые услуги и распространить настоящее пись-мо среди государств — членов Совета для их надлежащего информирования, а также опубликовать его в качестве документа Совета.