Il decreto dovrebbe applicarsi anche alle note di NewsGuard, che Google usa per sanzionare i siti d’informazione contestativi dell’imperialismo USA [ 2 ].

Il decreto sopraggiunge dopo che Twitter aveva accompagnato un messaggio di Donald Trump con un avviso che metteva in discussione l’autenticità delle informazioni del presidente.

A differenza delle leggi europee, la legge statunitense e britannica prevedono che, in caso di diffamazione, deve essere il querelante, non il querelato, a fornire prova dei fatti.

Nel primo caso, i post pubblicati non implicano responsabilità giuridica dei social-network; nel secondo caso invece, ove i social filtrino, alterino o commentino anche un solo post di un cliente, saranno responsabili di tutti i post relativi.

Il 28 maggio 2020 il presidente Donald Trump ha ripristinato per decreto la neutralità dei social-network [ 1 ].

