Sham Radio, ABD’nin Güney Suriye’de hasattan önce tarlaları ateşe vermek için Filistinlilerin yangın çıkaran balonlar tekniğini kullanıyor.

ABD balonları, 1 Haziran 2020’de, Sahva Balata ve Rasas’ta (Süveyda’nın güneyinde) çok sayıda tarlayı bu yöntemle kullanılamaz hale getirdi.

Denizaşırı petrol kuyularını sahil ve enerji santrallerine bağlayan boru hatlarını sabote ettikten sonra ABD ve Avrupa Birliği Suriye’yi kuşatarak aç bırakmaya çalışıyor. Bundan böyle Suriye’ye yönelik her türlü gıda ihracatı Washington ve Brüksel tarafından yasaklanmıi bulunmaktadır.