Başkan Donald Trump, 28 Mayıs 2020 tarihli kararnamesi ile internetteki sosyal ağların tarafsızlığını yeniden sağladı [1].

Bundan böyle sosyal ağlar (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube dahil) ve diğer internet forumları

müşterilerinin gönderilerini filtrelemeden yayınlamak;

veya filtrelemek, değiştirmek veya yorumlamak arasında tercih yapmak durumunda kalacak.

İlk durumda, müşterilerinin gönderileri konusunda herhangi bir yasal sorumlulukları olmayacak, ancak ikinci durumda, müşterilerinin tek bir gönderisini filtreler, değiştirir veya yorumlarlarsa, müşterilerinin yayınlamayı tercih ettikleri tüm gönderilerinden sorumlu olacaklardır.

Başkan Trump bunu yaparken, Amerika Birleşik Devletleri anayasasının ilk maddesinde belirtilen ifade özgürlüğü kavramı eski konumuna kavuşturmaktadır. Kişinin şu ya da bu fikir hakkındaki yargısı ne olursa olsun ifade özgürlüğü tamdır.

ABD ve İngiltere yasaları, Avrupa yasalarından farklı olarak, karalamayı mahkum etmekle birlikte, sanığın değil müştekinin gerçekleri kanıtlamasını şart koşmaktadır.

Kararname, Twitter’ın Donald Trump’ın bir gönderisinden sonra bilgilerinin doğruluğu hakkında bir uyarı yayınlamasının ardından ortaya çıktı.

Bu kararname, Google’ın ABD emperyalizmine karşı çıkan haber sitelerini cezalandırmayı planladığı NewsGuard’ın notları için de geçerli olmalıdır [2].