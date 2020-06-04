Alman İçişleri Bakanlığı KM4 biriminin (altyapının muhafazasından sorumlu) bir çalışanı, 9 Mayıs 2020’de liberal muhafazakar dergi Tichys Einblick’e Covid-19 salgınının yönetimine itiraz eden bir iç yazışma belgesi ulaştırdı. Bakanlık, bu sızıntının hükümetin değil, sadece Stephen Kohn adlı bir memurun görüşünü ifade ettiğini belirterek kınadı.

Bundan kısa bir süre sonra, bu raporun yazılmasına katkıda bulunan tüzel kişilikler [1] hükümetin salgını yönetme tarzı konusundaki eleştirilerini açıkça yinelediler.

Belge, Covid-19’un tehlikeliliğine meydan okuyor. Yol açacağı hasara ilişkin tahminlerinin abartılı olduğunu ve 2017-18 gripten daha az kişiyi öldürdüğüne dikkat çekiyor. Zorunlu kısıtlama önlemlerinin korkunç sonuçları konusunda uyarıda bulunuyor.