Un impiegato dell’unità KM4 (che si occupa della protezione delle infrastrutture) del ministero dell’Interno tedesco ha fatto pervenire il 9 maggio 2020 alla rivista liberal-conservatrice Tichys Einblick un documento interno ove si contesta la gestione dell’epidemia COVID-19. Il ministero ha immediatamente dichiarato che il documento esprime l’opinione di un funzionario – Stephen Kohn, per non fare nomi – e non quella del governo.

Poco dopo le personalità civili [1] che avevano partecipato alla stesura del rapporto hanno pubblicamente reiterato le critiche sulla gestione governativa dell’epidemia.

Il documento contesta la pericolosità del COVID-19 e sottolinea come le stime dei danni del virus fossero di fantasia e che in realtà ci sono stati meno morti che per l’influenza del 2017-18. Mette inoltre in guardia sulle disastrose conseguenze delle misure d’isolamento obbligatorio.