Хотел бы обратиться к заявлению, сделанному Постоянным представителем Венесуэлы при Организации Объединенных Наций 20 мая 2020 года на заседа-нии членов Совета Безопасности, посвященном обсуждению положения в Вене-суэле. Кроме того, хотел бы обратиться к письму, направленному им же 26 мая 2020 года на имя Вашего Превосходительства в качестве нынешнего Председате-ля Совета Безопасности.

Утверждение о том, что Соединенному Королевству — через его Группу по вопросам восстановления Венесуэлы или иным образом — было заранее извест-но о происшедшем 3 мая 2020 года инциденте, в ходе которого военные, дезерти-ровавшие из венесуэльской армии, и сотрудники частных охранных предприятий вторглись на территорию Венесуэлы на быстроходном катере, абсолютно не со-ответствует действительности.

Группа по вопросам восстановления Венесуэлы в Министерстве иностран-ных дел и по делам Содружества была образована в 2019 году для координации подхода Соединенного Королевства к международному реагированию на тяже-лую экономическую и гуманитарную ситуацию в Венесуэле. Соединенное Коро-левство твердо настроено на совместную работу с международными партнерами в целях мирного урегулирования глубочайшего кризиса в Венесуэле, и Группа по вопросам восстановления Венесуэлы как раз и свидетельствует о таком настрое.

Сотрудники Группы дважды посещали Венесуэлу, получив визы через по-сольство режима Мадуро в Лондоне, чтобы ознакомиться с существующими про-блемами и определить, каким образом Соединенное Королевство могло бы со-действовать их решению. Во время первой поездки сотрудники Группы имели дипломатические контакты с Министерством иностранных дел режима Мадуро. Во время обеих поездок посол Соединенного Королевства Эндрю Сопер в ходе своих публичных выступлений рассказал о Группе и ее сотрудниках. Кроме того, о роли Группы сообщил Поверенный в делах Соединенного Королевства в Кара-касе, когда он был приглашен на беседу министром иностранных дел режима 14 мая 2020 года. Правительству Соединенного Королевства, в том числе Группе по вопросам восстановления Венесуэлы, не было заранее известно об инциденте, происшедшем в Венесуэле 3 мая 2020 года, и оно не пыталось добиться «приви-легированного статуса» для британских компаний в случае свержения Николаса Мадуро.

Что касается упоминания о военных кораблях Соединенного Королевства в Карибском бассейне, то Соединенное Королевство поддерживает постоянное морское присутствие в Северной Атлантике для обеспечения безопасности своих пяти заморских территорий в Карибском бассейне и в регионе в целом. Костяк морского присутствия в этом году составляет корабль британских ВМС «Миду-эй», в помощь которому в апреле 2020 года было направлено вспомогательное судно британских ВМС «Аргус», призванное обеспечить дополнительную под-держку в порядке подготовки к ежегодному сезону ураганов. Это морское при-сутствие непричастно к «тайному нападению» на Венесуэлу.

Что касается письма, направленного 26 мая 2020 года Постоянным предста-вителем Венесуэлы в Совет Безопасности, то я хотел бы повторить, что, как уже заявлялось ранее в Совете Безопасности, Банк Англии является независимой публичной организацией. Следуя давней традиции, правительство Ее Величества не вмешивается в частные дела и какие бы то ни было споры, которые могут воз-никнуть в связи с ними. Как независимая публичная организация Банк Англии не является «исполнительным органом» правительства Соединенного Королевства.

По поводу других утверждений следует отметить, что правительство Со-единенного Королевства никоим образом не лишало венесуэльцев финансовых средств для преодоления гуманитарного кризиса. На самом деле мы являемся од-ним из главных доноров Организации Объединенных Наций и других гумани-тарных организаций, действующих в Венесуэле, и недавно взяли на себя обяза-тельство выделить в 2020–2022 годах 30 млн долл. США на оказание поддержки нуждающимся венесуэльцам как внутри страны, так и в регионе — в дополнение к 24 млн долл. США, выделенным Соединенным Королевством в 2019 году, в том числе на поддержку борьбы с пандемией COVID-19. Мы также отвергаем утвер-ждение, что на нас лежит ответственность за лишение венесуэльского народа продовольствия и медикаментов. Единственной стороной, ответственной за ли-шение венесуэльского народа продовольствия, медикаментов и других основных товаров, а также прав человека на протяжении многих лет, является режим Ма-дуро, который наносит ущерб Венесуэле своей многолетней коррупцией, неком-петентностью и бесхозяйственностью.