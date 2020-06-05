Министерство иностранных дел Грузии категорически осуждает незаконный процесс так называемой «демаркации границы», начатый российскими оккупационными силами в контролируемом правительством Грузии селе Мерети Горийского муниципалитета 21 мая, а также участившиеся за последние два месяца провокации Российской Федерации.

В то время как весь мир борется с тяжелейшими последствиями глобальной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), российские оккупационные силы активизируют установку заграждений из колючей проволоки и так называемых «пограничных» знаков, а также рытье так называемых противопожарных траншей в направлении обоих оккупированных грузинских регионов: Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. Только на прошлой неделе так называемый процесс «демаркации границы» одновременно происходил в окрестностях сел Церониси, Кнолеви, Тахтисдзири, Двани, Кода, Чвриниси и Атоци в Карельском муниципалитете; сел Пахулани и Мужава Цаленджихского муниципалитета; а также сел Хурча и Ганмухури Зугдидского муниципалитета.

Кроме того, Российская Федерация намеренно усилила свои средства гибридной войны против Грузии и при помощи ложных пропагандистских мифов постоянно совершает нападки на одну из лабораторий Национального центра Грузии по контролю заболеваний и охране общественного здоровья — Центра им. Ричарда Лугара, — который играет важнейшую роль в борьбе с распространением коронавирусного заболевания (COVID-19) в Грузии. Выдвинутые Россией и ее оккупационным режимом в Цхинвали обвинения, которые на первый взгляд кажутся абсурдными и комическими и согласно которым правительство Грузии якобы искусственно распространило коронавирус в оккупированном Цхинвальском регионе и собрало биологические образцы жителей региона, фактически служат цели подрыва доверия местного населения к правительству Грузии, а также цели создания управляемого хаоса на местах. Мы подчеркиваем, что подобная дезинформационная кампания российской стороны представляет собой открытую атаку на охрану здоровья населения и национальную безопасность Грузии.

Провокационные действия, предпринимаемые Россией по всем вышеперечисленным направлениям, являются частью целенаправленной деструктивной политики Москвы, направленной на дестабилизацию обстановки в стране путем эскалации конфликта на местах и использования средств гибридной войны против правительства Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить провокации и гибридную войну против Грузии, соблюдать свои международные обязательства, приступить к осуществлению заключенного при посредничестве ЕС Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести свои оккупационные силы с территории Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество дать должную оценку деструктивным шагам России и принять эффективные меры с целью остановить участившиеся атаки России против Грузии.