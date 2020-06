The Guardian avait montré que les données de Surgisphère concernant des hôpitaux australiens et utilisés dans l’étude sur l’hydroxychloroquine étaient inventées. Suite à ces révélations, les autres auteurs des deux articles ne sont pas parvenus à consulter les données récoltées par Surgisphere [ 5 ].

The Lancet s’est rétracté le 5 juin 2020 d’un article publié le 22 mai [ 1 ], suivi une heure plus tard du New England Journal of Medicine pour un article similaire paru le 1er mai [ 2 ].

