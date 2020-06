Las retractaciones de The Lancet y The New England Journal of Medicine no permiten ‎determinar qué sucedió realmente. Es posible que numerosos especialistas hayan cuestionado ‎desde el primer momento la publicación de ambos artículos, que sin embargo fueron ‎considerados lo suficientemente “confiables” como para ser publicados. ‎

Antes de la retractación anunciada ahora por The Lancet y The New England Journal of ‎Medicine , el diario británico The Guardian había señalado que los datos de Surgisphère sobre ‎hospitales australianos, datos utilizados en el estudio contra la hidroxicloroquina, eran falsos ‎‎ [ 5 ]. ‎

Los artículos “científicos” ahora desechados por The Lancet y The New England Journal of ‎Medicine se basaban en datos provenientes de Surgisphere, empresa fundada por el doctor ‎Sapan S. Desai, cuyo nombre aparece entre los firmantes de ambos “estudios”. El doctor Sapan ‎S. Desai ya se había dado a conocer como promotor de la Ivermectina contra el Covid-19.‎

Una hora después, el New England Journal of Medicine , de Estados Unidos, también retiró ‎oficialmente un artículo similar que había publicado el 1º de mayo [ 2 ].‎

La publicación británica The Lancet anunció oficialmente, el 5 de junio de 2020, que decidió ‎retirar el artículo contra el uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento del Covid-19, artículo que ‎había publicado el 22 de mayo [ 1 ].‎

