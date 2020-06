Um funcionário da unidade KM4 (encarregado da protecção de infraestruturas) do Ministério alemão do Interior fez chegar, em 9 de Maio de 2020, à revista liberal-conservadora Tichys Einblick um documento interno contestando a gestão da epidemia de Covid -19. O Ministério denunciou imediatamente a fuga de informação (vazamento-br) como não expressando mais que a opinião de um funcionário —Stephen Kohn, para não o nomear— e não a do governo.

Pouco depois, as personalidades civis [1] que haviam participado na redacção deste relatório reiteraram as suas críticas publicamente em relação à gestão governamental da epidemia.

O documento contesta a perigosidade do Covid-19. Ele sublinha que as estimativas dos seus estragos eram fantasiosas e que matou menos que a gripe 2017-18. Ele avisa para as consequências desastrosas das medidas do confinamento obrigatório.