A revista médica The Lancet (grupo Elsevier) publicou, em 2 de Junho de 2020, um aviso sobre o artigo que tinha publicado quanto à perigosidade da hidroxicloroquina no tratamento do Covid-19 [1].

O The Guardian salientara a inanidade dos dados das bases do estudo. os quais foram manifestamente falsificados [2].

Não estando os autores do estudo ligados à empresa de processamento de dados, a Surgisphere [3], exigiram um inquérito sobre a origem e a fiabilidade dos dados deste estudo.

O The Lancet indica que aguarda o resultado desta investigação para se pronunciar quanto à seriedade do estudo [4].