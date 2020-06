The Lancet , 5 Mayıs 2020 günü 22 Mayıs’ta yayınladığı bir makaleyi geri çekti [ 1 ], ardından bir saat sonra New England Journal of Medicine da 1 Mayıs’ta yayınlanan benzer bir makalesini [ 2 ].geri çekti.

