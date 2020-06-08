The Lancet, 5 Mayıs 2020 günü 22 Mayıs’ta yayınladığı bir makaleyi geri çekti [1], ardından bir saat sonra New England Journal of Medicine da 1 Mayıs’ta yayınlanan benzer bir makalesini [2].geri çekti.

Her iki makale de [3] [4] Gilead Science laboratuvarı tarafından düzenlenen geniş bir basın kampanyasıyla piyasaya sürülmüştü. Makalelerde bazı ilaçların Covid-19 karşısında yararsız olduğunu iddia ediyor, böylelikle bu laboratuvar tarafından üretilen ilaçların önünü açmayı hedefliyorlardı.

Bu iki makale, iki çalışmayı imzalayan Doctor Sapan S. Desai tarafından kurulan Big Data şirketi Surgisphere tarafından toplanan ve işlenen verilere dayanmaktadır. Aynı doktor, Covid-19 ile mücadele konusunda İvermectine’i teşvik ederek adını duyurmuştu.

The Guardian, Surgisphere’in hidroksiklorokin çalışmasında kullanılan ve Avustralya hastanelerinden elde ettiği verilerin hiçbir gerçeği yansıtmadığını ortaya koymuştu. Bu ifşaatların ardından, iki makalenin diğer yazarları Surgisphere tarafından toplanan verilere erişemedi [5].

İki bilimsel derginin geri çekilmesi hala ne olduğunu tam olarak bilmemize izin vermiyor. Aslında, birçok uzman daha ilk okumalarında, yayınlanması için yeterince « güvenilir » kabul edilen bu iki çalışmaya şüpheyle yaklaşmıştı. Şimdi geriye Doktor Sapan S. Desai’nin meslektaşlarını aldatan bir dolandırıcı olup olmadığını ya da bu medya zehirlemelerinin Gilead Science tarafından sipariş edilip edilmediğini belirlemek kalıyor. Gerçekten de, bu çalışmalar laboratuvarın çıkarlarına hizmet ediyordu, laboratuvarın basın servisi tarafından desteklendi ve her ikisi de Gilead Science için çalıştığını gizleyen Profesör Mandeep Mehra yönetildi