Aankomst op de basis van Nellis van een vliegtuig dat is geclassificeerd voor G5-tests.

Op de Luchtmachtbasis Nellis in Nevada - kondigt het Pentagon aan - zal in juli worden begonnen met de bouw van een 5G experimenteel netwerk. Het zal in januari 2021 operationeel worden.

De Red Flag, de belangrijkste vliegmanoeuvre in de Verenigde Staten, vond afgelopen maart plaats op deze basis, met deelname van de Duitse, Spaanse en Italiaanse strijdkrachten. Deze laatste waren ook samengesteld uit F-35 gevechtsvliegtuigen die - zo zegt de luchtmacht - "geïntegreerd waren met het beste van de Amerikaanse militaire luchtvaart" om "het volledige potentieel van de vliegtuigen en wapensystemen aan boord te benutten", met inbegrip van zeker de nucleaire. Bij de Red Flag in 2021 zullen 5G mobiele netwerken bestaande uit torens, die in minder dan een uur kunnen worden geassembleerd en gedemonteerd voor een snelle overdracht, afhankelijk van de operatie die aan de gang is, waarschijnlijk al in gebruik zijn voor het testen in een echte omgeving.

De Nellis-basis is de vijfde die door het Pentagon is geselecteerd om het militaire gebruik van 5G te testen: de andere zijn in Utah, Georgia, Californië en de staat Washington.

In een document van de Congressional Research Service (zie hieronder) wordt uitgelegd dat deze mobiele datatechnologie van de vijfde generatie "veel militaire toepassingen" kan hebben. Een van die toepassingen is voor "autonome militaire voertuigen", d.w.z. robotachtige lucht-, land- en marine-voertuigen die autonoom aanvalsmissies kunnen uitvoeren zonder ook maar enige vorm van afstandsbediening. Dit vereist de opslag en verwerking van een enorme hoeveelheid gegevens die niet alleen aan boord van het autonome voertuig kunnen worden uitgevoerd. Met 5G kan dit type voertuig gebruik maken van een extern gegevensopslag- en verwerkingssysteem, vergelijkbaar met de huidige Cloud voor de opslag van persoonlijke bestanden. Dit systeem kan "nieuwe militaire operationele concepten" mogelijk maken, zoals " zwermen", waarbij elk voertuig automatisch verbinding maakt met de andere voertuigen om de missie uit te voeren (bijvoorbeeld een luchtaanval op een stad of een marine-aanval op een haven).

5G zal het hele commando- en controlesysteem van de Amerikaanse strijdkrachten op wereldschaal krachtiger maken: momenteel - legt het document uit - maakt het gebruik van satellietcommunicatie, maar vanwege de afstand duurt het enige tijd voordat het signaal aankomt, waardoor de uitvoering van militaire operaties vertraging oploopt. Deze vertragingen zullen vrijwel geheel worden weggewerkt door 5G. Het zal een beslissende rol spelen in het gebruik van hypersonische wapens, die, ook uitgerust met kernkoppen, meer dan 10 keer de snelheid van het geluid halen.

5G zal ook uiterst belangrijk zijn voor de geheime diensten, waardoor veel effectievere controle- en spionagesystemen mogelijk worden dan de huidige. "5G is van vitaal belang voor het behoud van de militaire en economische voordelen van Amerika", aldus het Pentagon.

Bijzonder gunstig is het feit dat "de opkomende 5G-technologie, die commercieel beschikbaar is, het ministerie van Defensie de mogelijkheid biedt om tegen lagere kosten te profiteren van dit systeem voor zijn eigen operationele behoeften. Met andere woorden, het 5G-commerciële netwerk, dat door particuliere bedrijven wordt gemaakt, wordt door de Amerikaanse strijdkrachten gebruikt tegen veel lagere kosten dan wanneer het netwerk uitsluitend voor militaire doeleinden zou worden gemaakt. Dit gebeurt ook in andere landen.

Het is dan ook begrijpelijk dat het 5G-geschil, met name tussen de Verenigde Staten en China, geen deel uitmaakt van de handelsoorlog alleen. 5G creëert een nieuw circuit voor de wapenwedloop, die minder in kwantitatief dan in kwalitatief opzicht plaatsvindt. Dit wordt niet opgepakt door de media en wordt grotendeels genegeerd, zelfs door critici van de technologie, die hun aandacht richten op de mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Dit engagement is zeker van groot belang, maar het moet samengaan met de tegenstanders van het militaire gebruik van deze technologie, die onbewust wordt gefinancierd door de gewone gebruikers van de mobiele telefoons van de vijfde generatie.