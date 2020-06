بالإشارة إلى شعار ريتشارد نيكسون في انتخابات 1968، "القانون والنظام Law and Order "، لا يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إذكاء الكراهية العنصرية كما يدعي الكثير من المعلقين، ولكن إلى فكر صاحب هذا الشعار كيفن فيليبس (المشار إليه آنفاً). إنه يعتزم دائماً الانتصار لفكرة أندرو جاكسون ضد النظام المالي، بالاعتماد على الثقافة الجنوبية، وليس التسبب في تفكك بلاده.

يشير المؤرخ كيفين فيليبس - المستشار الانتخابي لريتشارد نيكسون - إلى أن الثقافة الأنغلو سكسونية أدت إلى نشوب ثلاثة حروب أهلية متتالية [ 3 ] : الحرب الأهلية الإنكليزية الأولى، المعروفة باسم "التمرد العظيم" (التي اصطدم فيها اللورد كرومويل ضد تشارلز الأول 1642-1651). الحرب الأهلية الإنكليزية الثانية أو "حرب استقلال الولايات المتحدة" (1775-1783). والحرب الأهلية الأنغلو سكسونية الثالثة أو "الحرب الانفصالية" في الولايات المتحدة (1861-1865). وما نشهده اليوم يمكن أن يؤدي إلى حرب رابعة. وهذا ما يبدو أن وزير الدفاع السابق جيم ماتيس يفكر فيه، والذي عبَر للتو عن قلقه في " ذي أتلانتيك The Atlantic " بشأن سياسات الرئيس ترامب المحرضة على الانقسام وليس التوحيد.

يمثل دونالد ترامب مساراً ثالثاً : مسار "الحلم الأمريكي"، أي ريادة الأعمال المتعارضة مع سلطة المال. وقد انتخب بناءً على إعلانه شعار أمريكا أولاً! America First ، والذي لايحمل أي إشارة إلى الحركة الانعزالية الموالية للنازية في ثلاثينيات القرن العشرين كما ادعوا، بل إلى نقل الوظائف كما تم التحقق من ذلك لاحقاً. لقد دعمه بالتأكيد الحزب الجمهوري، لكنه يبقى "جاكسونياً" وليس "محافظاً" على الإطلاق.

