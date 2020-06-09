Манифестации направлены не против расизма, а против исторических символов страны. Для защиты памятных мест используется Национальная гвардия. На фото 2 июня 2020 г. гвардейцы на защите Мемориала Линкольна в Вашингтоне.

Манифестации, которые проходят на Западе против расизма в Соединённых Штатах, не учитывают того, что конфликт из расистского перерос в совсем другой, и он способен привести к развалу страны.

На прошлой неделе я напоминал, что Соединённые Штаты после развала СССР, к чему они приложили руку, тоже должны были развалиться. Однако империалистическая политика («Война без конца») Джорджа Буша позволила после терактов 11 сентября стране удержаться. Я говорил также, что за последние десятилетия народы начали воссоединяться согласно своим культурным обычаям [1]. Межэтнические браки вновь стали редкостью. Я утверждал, что целостность страны подвергнется опасности, когда кроме афроамериканцев, в борьбу вступят другие национальные меньшинства [2].

Именно это мы сегодня наблюдаем. В этом конфликте чёрные не выступают против белых, белые в ряде антирасистских манифестаций являются большинством, а к демонстрантам примыкают латиноамериканцы и азиаты, и их поддерживает Демократическая партия.

Начиная с президентства Билла Клинтона Демократическая партия стала олицетворением финансовой глобализации. Эту позицию с запозданием приняла и Республиканская партия, а Дональд Трамп, полностью отказавшись от неё, воплощает третий путь – возрождение «американской мечты», то есть путь свободного предпринимательства, не поддерживаемый финансовыми олигархами. Он был избран на пост благодаря лозунгу America First !, что в отличие от нацистского изоляционизма 30-х годов основывалось на возврате в страну рабочих мест, что и было подтверждено впоследствии. Конечно, Республиканская партия его поддержала, но он скорее является приверженцем идей Джексона, а не консерватором.

Как показал историк и бывший советник по предвыборной кампании Ричарда Никсона Кевин Филлипс, история англо-саксов насчитывает три гражданских войны [3].

первая английская гражданская война, названная «Великим восстанием» (1642-1651 г.г.)

вторая английская гражданская война или Война за независимость Соединённых Штатов (1775-1783 г.г.);

третья англо-саксонская гражданская война или Гражданская война в Соединённых штатах (1861-1863 г.г.).

А сегодняшняя смута может привести к четвёртой. Кажется, так же считает бывший министр обороны генерал Джэймс Мэттис, который недавно заявил в The Atlantic о своём беспокойстве по поводу раскольнической политики президента Трампа.

Чтобы правильно оценить ситуацию, обратимся к истории. Президент популистского толка Эндрю Джексон (1829-1837) выступает против Федерального банка (ФРС), учреждённого Александром Гамильтоном, одним из разработчиков Конституции, устанавливающей федерализм и жёстко отвергающей демократию. Равно как и последователь Джексона Дональд Трамп, который противостоит Федеральной резервной системе.

Через двадцать лет после Джексона начинается Гражданская война, а нынешние манифестации от неё мало отличаются. По мнению самих манифестантов, в этой войне рабовладельческий Юг столкнулся с гуманистическим Севером. Движение, начавшееся как происшествие на расовой почве (жестокая расправа белого полицейского над негром Джорджем Флойдом в Миннеаполисе) сегодня продолжается разрушением памятников военачальникам Юга, в частности, генералу Роберту Ли. Подобные акты уже имели место в 2017 г. [4], но на этот раз они более масштабные, и в них принимают участие губернаторы из Демократической партии.

Губернатор штата Вирджиния член демократической партии Ральф Нортэм заявил о сносе знаменитой статуи генерала Ли по требованию белых манифестантов. Это не борьба против расизма, это – разрушение символов, на которых зиждется страна.

Но такая трактовка не соответствует действительности. Во время Гражданской войны оба лагеря были рабовладельческими, а после войны рабство было отменено. Конец рабству был положен не аболиционистами, оба лагеря попросту нуждались в новобранцах.

В Гражданской войне католический и богатый сельскохозяйственный Юг столкнулся с протестантским промышленным Севером, стремившимся к обогащению. Главным вопросом стали таможенные пошлины, которые согласно Югу должны были устанавливаться федеральными Штатами, а по Северу – федеральным правительством.

Снося символы Юга, манифестанты не выступают против рабства. Они выступают против южного видения Союза. Но нет никаких оснований обвинять в чём-то генерала Ли, который положил конец Гражданской войне, отказавшись продолжать её с помощью партизан и сделав выбор в пользу национального единства. А подобные действия открывают путь к четвёртой англо-саксонской гражданской войне.

Сегодня вместо Севера и Юга борьбу начинает, скорее всего, Даллас против Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

В истории страны можно найти как положительные, так и отрицательные моменты, не подвергая сомнению то, что было выстроено в ней.

Ссылаясь на лозунг «Закон и Порядок» (Law and Order), использованный Ричардом Никсоном во время предвыборной кампании, президент Дональд Трамп не проповедует расовую ненависть, как это утверждают многие комментаторы. Он взывает к идеям автора этого слогана Кевина Филлипса (цитированного выше). И как Эндрю Джексон, он выступает против власти финансовой системы, опираясь на культуру Севера, не провоцируя при этом распад страны.

Президент Дональд Трамп оказался в положении, в котором был Михаил Горбачёв в конце 80-х годов: не финансы, а экономика страны в течение ряда десятилетий скатывалась вниз, но граждане страны отказывались в это верить [5]. Соединённые Штаты могут сохраниться только в том случае, если поставят перед собой новые цели. Однако в период рецессии сделать это крайне сложно.

Как это ни парадоксально, Дональд Трамп цепляется за «американскую мечту» (возможность сколотить состояние), тогда как американское общество находится в застое, средний класс распадается, а новые иммигранты не являются европейцами. При этом его единственные оппоненты (ФРС, Уолл-Стрит и Силиконовая Долина) предлагают другую модель, но в ущерб подавляющему большинству.

Проблема СССР была в другом, но ситуация та же самая. Горбачёв потерпел неудачу, а Советский союз был распущен. Трудно представить себе, что будущего президента США, будь он демократом или республиканцем, не постигнет подобная участь.