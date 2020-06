Ссылаясь на лозунг «Закон и Порядок» ( Law and Order ), использованный Ричардом Никсоном во время предвыборной кампании, президент Дональд Трамп не проповедует расовую ненависть, как это утверждают многие комментаторы. Он взывает к идеям автора этого слогана Кевина Филлипса (цитированного выше). И как Эндрю Джексон, он выступает против власти финансовой системы, опираясь на культуру Севера, не провоцируя при этом распад страны.

А сегодняшняя смута может привести к четвёртой. Кажется, так же считает бывший министр обороны генерал Джэймс Мэттис, который недавно заявил в The Atlantic о своём беспокойстве по поводу раскольнической политики президента Трампа.

Начиная с президентства Билла Клинтона Демократическая партия стала олицетворением финансовой глобализации. Эту позицию с запозданием приняла и Республиканская партия, а Дональд Трамп, полностью отказавшись от неё, воплощает третий путь – возрождение «американской мечты», то есть путь свободного предпринимательства, не поддерживаемый финансовыми олигархами. Он был избран на пост благодаря лозунгу America First ! , что в отличие от нацистского изоляционизма 30-х годов основывалось на возврате в страну рабочих мест, что и было подтверждено впоследствии. Конечно, Республиканская партия его поддержала, но он скорее является приверженцем идей Джексона, а не консерватором.

