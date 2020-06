A retractação das duas revistas científicas ainda não nos permite saber aquilo que se passou. Com efeito, muitos especialistas conseguiram pôr em dúvida, logo após a primeira leitura, estes dois estudos, no entanto julgados bastante «fiáveis» para serem publicados. Resta determinar se o Dr. Sapan S. Desai é apenas um escroque que arregimentou os seus colegas para o mesmo barco, ou se estas intoxicacões tinham sido comanditadas pela Gilead Science. Com efeito, estes estudos iam no sentido dos interesses do laboratório, foram promovidos pelo seu serviço de imprensa, e foram ambos dirigidos pelo Prof. Mandeep Mehra, que escondeu trabalhar para a Gilead Science.

O The Guardian mostrara que os dados da Surgisphère envolvendo hospitais australianos e utilizados no estudo sobre a hidroxicloroquina eram inventados. A seguir a estas revelações, os outros autores dos dois artigos não puderam consultar os dados recolhidos pela Surgisphere [ 5 ].

O The Lancet retractou-se, em 5 de Junho de 2020, de um artigo publicado em 22 de Maio [ 1 ], seguido, uma hora mais tarde, pelo New England Journal of Medicine para um artigo semelhante publicado em 1 de Maio [ 2 ].

