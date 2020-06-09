Washington’daki eski apostolik nuncio (Vatikan büyükelçisi), Monsenyör Carlo Maria Viganò, 7 Haziran 2020 tarihinde Başkan Donald Trump’a yazdığı mektupta ırkçılık karşıtı olduğu iddia edilen gösteriler karşısında dik durmasını söyledi.

Monsenyör Viganò, Covid-19 salgınına karşı kamunun müdahalelerinin tıbbi olarak temelsiz olduğunu ve tarihteki en büyük sosyal mühendislik operasyonunu oluşturduğuna inanmaktadır. Ona göre, Minneapolis’teki linç vesilesiyle dünyada gerçekleştirilen gösterilerin organizatörleri ile aynı aktörler tarafından azmettirilmişler. Başkan Trump’a kendi görüşlerini dayatmayı başaramayan bu aktörler, halkın kendisine verdiği desteği kesmek için bugün sözlerini tahrif etmektedirler.

Monsenyör Viganò, yönetimin genel sekreteri olarak görev yaptığı Vatikan’da çok üst düzey bir diplomattır. Washington Başpiskoposu Kardinal Theodore McCarrick’in küçük çocuklara yönelik cinsel istismarını açığa çıkararak, günahkarın bir manastıra kapatılmasına varacak kadar Katolik Kilisesini ciddi bir krize sürükleyerek kamuoyunda adından söz ettirdi.