I 1998 spådde professor Igor Panarin, som da var direktør for KGB, at De Forente Stater ikke ville overleve USSR lenge. Basert på analyser av regionale kulturelle forskjeller som begynte å komme til syne, forutså han en slik oppløsning av de føderale statene.

De svarte har ikke med vilje dannet et geografisk område som de vil kontrollere, men de har vært gjennom en «Ny stor migrasjon», for det meste mot «deep South» (med sine kastesystemer og kamp mot føderalstaten.)

Disse hendelsene er ikke ulike opprøret som skjedde i Los Angeles i 1992 som fulgte etter frifinnelsen av en hvit politioffiser som hadde banket opp den svarte Rodney King. Der ble 63 mennesker drept, 2383 mennesker skadet, og mer enn 12 000 arrestert. 3767 bygninger ble satt fyr på, og skadene etter opptøyene beløp seg til mer enn 1 milliard dollar [ 2 ]. Men i den nåværende situasjonen er det svarte og noen hvite som eksklusivt er i konflikt med Hvit Makt - i motsetning til situasjonen 28 år tidligere, da konflikten også besto av svarte mot det koreanske samfunnet [ 3 ]. Nå sprer det seg ut over hele landet i stedet for kun å begrense seg til åstedet for forbrytelsen. Denne utvidelsen bringer USA tilbake til 1960-tallet (Kennedy - Johnson-tiden) da nasjonalgarden måtte utplasseres i flere segregerte stater for å tillate svarte elever å få gå på offentlige skoler.

