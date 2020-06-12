İki aydan fazla bir süre önce Covid-19 salgını ile mücadele için sıkıyönetim ilan edilme olasılığını ele almıştık [1]. Bunun üzerine Avrupa Birliği makalemizi Rus yanlısı propaganda olarak kınamıştı [2]. Ancak üst düzey yetkililer bu konudaki sessizliklerini terk ettiler.

Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Trump’la arasına mesafe koydu. George Flyod’un ölümü üzerine gerçekleştirilen şiddetli protestolardan ciddi şekilde sarsılan olan düzeni yeniden sağlamak için askerlerin seferber edilmesine karşı açıkça tavır aldı.

Eski Savunma Bakanı General Jim Mattis geçtiğimiz hafta Genelkurmay Başkanı Mike Milley ile birlikte The Atlantic’e mülakat verdi. Görev başındaki en yüksek rütbeli subay toplantı sırasında tek kelime etmediyse de, kamu düzenini korumak amacıyla Silahlı Kuvvetlerin seferber edilmesine karşı dergide bir serbest makale yazdı. Eski patronu Başkan Donald Trump’ın bölücü politikasını açıkça kınadı.

Eski CİA başkanı David Petraeus aynı şekilde The Atlantic’te bir serbest makale yazarak halen genel konfederal olarak belirlenen bir düzine askeri üssün yeniden adlandırılmasını talep etti.

ABD eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkanlık adayı Jo Biden 10 Haziran 2020’de Comedy Central’ın Daily Show’unda seçimleri kaybetmesi durumunda ABD’li subayların Donald Trump’ı silah zoruyla görevden almaya hazır olduklarını söylemek istediğini açıkladı.

11 Haziran’da Başkan Trump attığı bir tweet’te, Covid-19 fırsatıyla yürütülen darbeyle George Floyd’un ölümü dolayısıyla gerçekleştirilen şiddetli gösterilerin organizatörlerinin aynı olduğunu belirten bir mektup gönderen Monsenyör Viganò’ya teşekküre etti [3].

Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, 11 Haziran’da Notre Dame University askeri fakültesinde mezuniyet töreni için kaydedilen bir mesajında, Saint John kilisesi önünde halka müdahale edildiğinde Başkan Trump’ın yanında olmaması sonra gerektiğini açıkça ilan etti. Silahlı Kuvvetlerin taraftar olduğu imajını vermesinden dolayı pişman olduğunu belirtti (fotoğraf).

Pentagon subaylarının hepsi Amiral Arthur Cebrowski tarafından eğitildi. Birçoğu Afganistan’dan halen devam eden ve Almanya’dan ise gerçekleştirileceği açıklanan birliklerin geri çekilme sürecine karşı çıkmaktadır. Aksine, askerler ise ezici bir çoğunlukla Başkan Trump’ı desteklemekte ve tüm birliklerin yurda geri dönmesini ummaktadırlar.