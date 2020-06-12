Uluslararası Koalisyon, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni güç kullanarak yok etme umudunu yitirince, ABD ve AB bu amaca açlığı kullanarak varmaya çalışıyor.

Ülkenin kuşatılması süreci başladı. Ekonomik yaptırımlar ciddi şekilde sıkılaştırıldı ve bu süreç Haziran ayı ortasında da devam edecek. Suriye ile ticaret yapan her kişi ya da kuruluş ABD ve Avrupa Birliği tarafından ağır bir şekilde cezalandırılacak (Sezar Yasası).

Bu « yaptırımlar » uluslararası hukuk uyarınca yasadışıdır. Tıbbi malzemeye ilişkin yaptırımlar Cenevre Sözleşmesi kapsamında suç oluşturmaktadır.

Kuzeydeki cihatçılar ve Güneydeki ABD birlikleri eşgüdümlü bir şekilde tarlaları ateşe vermeye başladılar. Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulundu.

Birkaç gün içerisinde, ithal gıda ürünlerini bulmak imkansız hale geldi ve yerel gıda fiyatları hızla arttı. Suriye Lirası döviz piyasasında çöktü. Bugün karaborsada resmi değerinin dört biri karşılığında işlem görmektedir.

Devlet Başkanlığı gıdada kendi kendine yeterlilik için, tarımsal uygulaması birkaç yıl sürecek olan bir plan hazırladı. Rusya kısa vadede halkı kurtaracaktır ancak orta vadede açlığı önlemek için zaman kaybetmemek gereklidir.

9 Haziran’da gıda talepli gösteriler düzenlenmeye başladı. Bazı kentlerde insanlar çöp kutularından yiyecek toplamaya başladı. Cihatçıların işgali altında olan bölgeler hariç, Suriye savaş boyunca hiçbir zaman gıda sorunu yaşamadı. Cihatçılar gıdaya erişimlerini sağlamak için halkı soyuyorlardı.

Devlet Başkanı Esad, Bakanlar Kurulu Başkanı İmad Hamis’i 11 Haziran 2020’de görevden aldı. Suriye’de, ABD gibi bir başkanlık rejimi mevcuttur. Dolayısıyla Batılı basında anlatıldığı gibi bir ülkede bir başbakan bulunmamaktadır.