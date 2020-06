Les sénateurs Marco Rubio (Floride, Républicain) et Bob Menendez (New Jersey, Démocrate) ont créé un groupe parlementaire atlantique, l’Alliance interparlementaire sur la Chine (Inter-Parliamentary Alliance on China - IPAC).

Il regroupe plus de cent représentants de 12 pays (États-Unis, Canada, Australie, Japon, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Suède, Norvège, Pays-Bas, République tchèque et Lituanie), ainsi que du Parlement européen. Il rassemble surtout des Allemands, des Australiens, des Canadiens et des Britanniques.

Le projet de ce groupe de pression résolument antichinois avait été présenté à la Conférence sur la sécurité de Munich. Son comité consultatif comprend des opposants de Hong Kong et l’ancien responsable de la politique chinoise des présidents Bill Clinton et George W. Bush.

L’IPAC relayera dans les parlements nationaux et au Parlement européen la nouvelle politique US anti-chinoise.