Die Muslimbruderschaft ist eine geheime politische Organisation, die von Hassan el-Banna in Ägypten als Teil der britischen Erfindung einer Form des Islam gegründet wurde, um den Sudan mit der ägyptischen Armee und der al-Azhar Universität zu erobern. Diese Bruderschaft (Ikwan) wurde von den Angelsachsen nach dem Zweiten Weltkrieg nach dem Vorbild der westlichen Freimaurerei neu organisiert und dann von ihnen in vielen Ländern genutzt, um ihre imperialistische Agenda voranzutreiben. Der angelsächsische Plan des "arabischen Frühlings" war es, sie im gesamten erweiterten Nahen Osten an die Macht zu setzen. Sie spielte eine zentrale Rolle beim Sturz der libyschen arabischen Dschamahirija (lesen Sie unbedingt unseren Artikel in sechs Teilen über die Weltgeschichte der Muslimbrüder ).

[1] Wie der Dschihad nach Europa kam, Jürgen Elsässer, NP Verlag (2005); Intelligence and the war in Bosnia 1992-1995 : The role of the intelligence and security services, Nederlands Instituut voor Oologsdocumentatie (2010).