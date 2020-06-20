Американские IT-гиганты - Microsoft, Apple, Facebook, Google и Amazon делают ставку на Африку, где их услуги окажутся незаменимыми, - пишет The New York Times. Facebook больше не называемый социальной сетью, а «экосистемой», в которую также входят WhatsApp, Instagram и Messenger, превысил 3 миллиарда пользователей в месяц. Чтобы увеличить число своих пользователей, компания Facebook приступает к реализации проекта по названием «2Africa» , который предусматривает прокладку крупнейшего подводного кабеля протяженностью 37 000 км, он будет окружать весь африканский континент, связывая его с Европой и с Ближним Востоком. Кабель "опутает" 23 государства. Начиная с Великобритании, сеть соединит Португалию, потом вокруг Африки через Сенегал, Кот-д’Ивуар, Гану, Нигерию, Габон, Республику Конго, Южную Африку, Мозамбик, Мадагаскар, Танзанию, Кению, Сомали, Джибути, Судан, Египет. После этого сеть будет связана с Оманом и Саудовской Аравией. Затем через Средиземное море прибудет в Италию, а отсюда во Францию ​​и Испанию. Как заявляет Facebook, эта сеть с большой пропускной способностью будет «опорой огромного расширения Интернета в Африке». Глобальная сетевая инфраструктура позволит сотням миллионов людей получить доступ к широкополосному интернету.

Для чего будет использоваться широкополосная сеть? Африканские элиты, представляющие интересы транснациональных корпораций на континенте, будут более тесно связаны с Силиконовой долиной. Как рассказывает научный сотрудник Центра исследований глобализации Манлио Динуччи, в мае 2018 года, Facebook установил партнерские отношения с Атлантическим советом (американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО, базируется в Вашингтоне), который «стимулирует лидерство и участие США в мире вместе с союзниками». Конкретная цель партнерства является гарантией "правильного" использования Facebook по всему миру, мониторинга дезинформации и иностранного вмешательства, помощи в обучении граждан и развитии гражданского общества.

Чьи интересы представляет Атлантический совет, который сегодня особенно активен в Африке? Вывод можно сделать из официального списка структур, которые его финансируют: Пентагон и НАТО, Lockheed Martin, ExxonMobil и другие транснациональные корпорации, Банк Америки и прочие финансовые группы, фонды Рокфеллера и Сороса. Сеть, которая соединит 16 африканских стран с 5 европейскими союзниками по НАТО под командованием США и с 2 союзниками США на Ближнем Востоке, будет играть роль не только в экономическом, но и в политическом и стратегическом плане. Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического Совета сможет каждый день сообщать африканским СМИ и политикам, какие новости «поддельные», а какие «правдивые». Персональная информация и системы отслеживания Facebook могут использоваться для контроля и противодействия оппозиционным движениям. Объявляя о проекте, Facebook подчеркивает, что Африка является «наименее соединенным континентом», и компания устранит эту проблему .