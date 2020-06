De Forente Stater funderer på å løslate 13 Hizbollah-gisler i juli. De har blitt holdt fanget under varierende påskudd.

For litt mer enn et år siden vedtok USA et komplekst arsenal av lover som gjorde dem i stand til å gripe eller få utlevert, og å fengsle, enhver som kunne være med på å finansiere, riktignok lovlig, Hizbollah, dersom støtten kom fra et tredje land.

Den mest kjente saken er den til den kongolesiske forretningsmannen Kassem Tajeddine som ble arrestert i Marokko, utlevert til USA, og anklaget for «å finansiere terrorisme». Han ble dømt til fem års fengsel.

Det beskjedne avviket mellom alvoret i anklagen og den milde straffen han fikk viser tydelig prosedyrens fantasifulle natur.

Tajeddine-familien er en av de rikeste i Den Demokratiske Republikken Kongo. De har interesser i eiendommer, i mat-industri (Altlantic Trading co., Biscuiterie Congo Futur), i tømmer (Trans-M), i plastikk (Congo Futur Plastic) og i større deltaljhandel.

De finansierer Hizbollah av egen fri vilje, som mange andre av shiamuslimsk libanesisk opphav.

I årevis har Hizbollah prøvd å ble uavhengige av Iran. Deres generalsekretær Hassan Nasrallah, har utviklet forskjellige slags forretninger, spesielt i Afrika og Sør-Amerika. De stoler på at den libanesiske diaspora vil finansiere støtte til Libanesisk Motstand gjennom lovlige kanaler.

Han ser derfor en mulighet til å bryte med Teheran.

Tvert imot populær oppfatning, så er det egentlige målet for USAs kampanje å vanskeliggjøre Hizbollahs finansielle uavhengighet. Det kan være å binde dem fast til Iran helt til dette forholdet blir helt uholdbart.

At USA nå løslater 13 gisler i denne forbindelsen er egentlig like absurd som det i sin tid var å fengsle dem.

Men det kan også være et svar på Hassan Nasrallahs henvendelse for å snu Libanon mot Russland.