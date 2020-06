O antigo Núncio apostólico (Embaixador da Santa Sé) em Washington, Mons. Carlo Maria Viganò, escreveu, em 7 de Junho de 2020, ao Presidente Donald Trump para o exortar a permanecer firme contra as manifestações supostamente anti-racistas.

Mons. Viganò considera que as respostas públicas à epidemia de Covid-19 não tiveram fundamento médico e constituíram a maior operação de engenharia social da história. Segundo ele, elas foram comanditadas pelos mesmos actores que se acham por trás das manifestações mundiais por ocasião do linchamento de Minneapolis. Não tendo conseguido impor as suas opiniões ao Presidente Trump, estes actores falsificam agora as suas declarações para o cortar do seu apoio popular.

Mons. Viganò é um diplomata de muito alto nível que exerceu funções muito altas no Vaticano, do qual foi Secretário-Geral da administração. Ele deu-se a conhecer ao grande público ao revelar os abusos sexuais de menores pelo cardeal Theodore McCarrick, Arcebispo de Washington, mergulhando a Igreja Católica numa grave crise até o pecador ser relegado para um convento.