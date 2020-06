I et intervju som ble gitt til Axios websted bekreftet [1] president Donald Trump noe vi (voltairenet.org) har gjentatt i to år. Han har ingenting til overs for den strategien som er konstruert av Eliot Abrams med å anerkjenne Juan Guaidó som president i stedet for Nicolás Maduro, konfiskere venezuelanske verdier i andre land, produsere anklager mot valgte venezuelanske representanter for narkotoka-trafficking og å støtte kupp-grupper.

President Trump gjorde klart at ideen om et møte kom fra president Maduro, at han ikke var imot det men at han ennå ikke hadde akseptert det.