Başkan Donald Trump, Axios internet sitesine bir mülakat verdi [1].

Trump bu mülakatta, bizim on yıldır söylediğimiz gibi, Elliott Abrams’ın, Nicolás Maduro’nun yerine devlet başkanı olarak Juan Guaidó’nun tanınması, Venezüella’nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması, Venezüella’nın seçilmiş liderlerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanması ve darbeci grupların desteklenmesine yönelik stratejisini onaylamadığını belirtmektedir.

Başkan Trump, Maduro’nun kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu, şimdilik bu talebi kabul etmemesine karşın bu fikre karşı çıkmadığını açıkladı.