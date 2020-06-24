İtalya Covid-19 salgını ülkesini vurduğunda Avrupa Birliği’nden yardım talebinde bulunmuş ancak karşılık alamamıştı. Almanya ise maske ihracatını yasaklayarak buna sert bir şekilde karşılık vermişti.

AB’nin 2008’de yaşanan ekonomik krize, 2015’teki göçmen krizine ve 2020’deki koronavirüs krizine beklenen yanıtı vermemesinden sonra, AB’ye karşı olan İtalyanların oranı % 61’e yükseldi.

Düzenlenen bir başka anket, Almanya’nın son yaşanan krizlere verdiği tepkiler ve Libya’daki (İtalya’nın eski sömürgesi) müdahilliği sonrasında, artık İtalyanların % 45’inin Almanya’yı « düşman » gördüğünü ortaya koydu.

Salgın sırasında Çin’in İtalya’ya sunduğu yardım sonrasında, İtalyanların % 52’si Çin’i « dost » olarak kabul ediyor.

Olası bir İtalyxit karşısında çok kaygılanan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas (fotoğrafta mevkidaşı Luigi Di Maio ile birlikte), başta bazı İtalyan Covid-19 hastalarının Alman hastanelerine nakledilerek kurtarılması olmak üzere Alman-İtalyan dayanışmasını öne çıkarmaya karar verdi.