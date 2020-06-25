قصف الطيران الإسرائيلي في ليلة 23-24 حزيران – يونيو، أهدافاً للجيش العربي السوري.

تمكنت قاذفات إسرائيلية بعد التحليق فوق الجولان المحتل من ضرب السويداء، ودير الزور عبر الأجواء الأردنية.

دأبت إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، على قصف الأهداف المرتبطة بإيران فقط في الأراضي السورية، ولم تكن تقصف الجيش العربي السوري.

تأتي هذه الضربات في الوقت الذي يجري فيه تغيير جيواستراتيجي إقليمي عميق، وتحالف إيران مع الإخوان المسلمين، ووقوع اشتباك بين وحدة تابعة لحزب الله ضد الجيش العربي السوري، وشروع الرئاسة السورية بالتفاوض مباشرة مع البيت الأبيض.