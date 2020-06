Aquando de um discurso televisionado, em 16 de Junho de 2020, o Secretário-Geral do Hezbolla, Sayyed Hassan Nasrallah, desmentiu as alegações segundo as quais biliões de dólares teriam sido transferidos nos últimos meses do Líbano para o Irão ou para a Síria.

Pelo contrário, ele acusou um banco de ter transferido, ilegalmente, pelo menos 20 mil milhões (bilhões-br) de dólares do Líbano para os Estados Unidos provocando o colapso da libra libanesa.

A entrada em vigor no dia seguinte, 17 de Junho de 2020, da Lei Cesar (Cesar Act), que proíbe todo o comércio com a Síria, ou com Sírios, terá como consequência disseminar a fome no Líbano e na Síria.

Sayyed Hassan Nasrallah concluiu: «A Síria constitui o único corredor terrestre para o país do cedro, tanto no plano económico como no comercial. Eu peço ao Governo para não se submeter à lei de César, a qual busca matar à fome o Líbano e a Síria».