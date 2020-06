Dit artikel is een vervolg op : "Hoe Washington wil triomferen", door Thierry Meyssan, Voltaire Network, 23 juni 2020".

In Helsinki, Finland, zijn de presidenten Trump en Poetin op 16 juli 2018 begonnen met rechtstreekse onderhandelingen over mondiale co-regulering. De westerse pers ontwikkelde onmiddellijk een controverse over de succesvolle betrokkenheid bij de Amerikaanse verkiezingen om de voortgang van deze topontmoetingen te verdoezelen.

Gedurende 2011 en de eerste helft van 2012 hebben de Verenigde Staten en Rusland in het geheim hun plannen voor het Bredere Midden-Oosten besproken. Het Pentagon volgde de Rumsfeld/Cebrowski strategie, d.w.z. het plan om alle staatsstructuren te vernietigen (Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, enz.), maar president Barack Obama zocht naar een manier om zich militair terug te trekken uit de regio, zodat hij troepen kon overbrengen naar de Stille Oceaan, rond China ("Pivot to Asia"). Rusland van zijn kant hoopte zijn invloed in de regio terug te winnen door te vertrouwen op de Russischtalige bevolking van Israël en Syrië.

Een controverse over de twee machten in de maand juni, waarbij elk van hen de ander beschuldigde van "de verkeerde kant van de geschiedenis" [1]. In ieder geval hebben Washington en Moskou op 30 juni 2012 gezamenlijk een internationale conferentie over Syrië bijeengeroepen in Genève, maar zonder enige Syrische vertegenwoordiger. Beiden waren zich ervan bewust dat de oorlog in Syrië een burgeroorlog was en sloten een vredesverdrag tussen hen voor hun respectieve bondgenoten, althans voor een topontmoeting. Ze wisten allemaal dat ondanks de militaire ongelijkheid tussen de twee hoofdrolspelers een nieuw Jalta, een nieuw verdelen van de wereld, plaatsvond en dat dit Verdrag de eerste manifestatie daarvan was [2].

Een week later organiseerde de Franse president François Hollande in Parijs een bijeenkomst van de "Vrienden van Syrië" om het conflict weer op gang te brengen [3]. De NAVO-bondgenoten hebben in aanwezigheid en met medeplichtigheid van staatssecretaris Hillary Clinton [4] geprobeerd de onderhandelingen tussen Obama en Poetin af te breken. De ceremoniemeester van de conferentie van Genève en voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan hekelden het dubbelspel van een van de hoofdrolspelers en nam op 2 augustus met grote voortvarendheid ontslag uit zijn functie als speciale gezant van de VN voor Syrië. Bezorgd over een deel van de Niet-Gebonden [5], vervolgens stelde China [6], voor om de stukken weer in elkaar te zetten zonder te slagen.

Negen jaar oorlog volgde.

In 2020, terwijl het Pentagon standvastig de Rumsfeld/Cebrowski strategie voortzette, onderhandelde president Donald Trump in het geheim niet alleen met zijn tegenhangers Vladimir Poetin, Bashar al-Assad, Benjamin Netanyahu & Benny Gantz, maar waarschijnlijk ook met twee anderen.

Op 20 februari 2019 onthulde president Poetin de prestaties van zijn nieuwe wapens voor de Russische Federale Vergadering. Rusland had zijn status als grote mogendheid herwonnen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de tegenstrijdigheden aan Amerikaanse zijde niet nieuw omdat ze al 9 jaar geleden onder Barack Obama bestonden. Ze zijn dus niet te wijten aan Donald Trump, maar aan een diepe en oude crisis in de Verenigde Staten die de westerlingen weigeren in overweging te nemen. In tegenstelling tot zijn voorganger probeert hij zijn spionnen niet van het ene naar het andere schaakbord te verplaatsen, maar zijn troepen naar huis te brengen. Moscou heeft zwaar geïnvesteerd in Syrië en heeft daar de kracht van zijn nieuwe militaire industrie en leger laten zien. Rusland, dat ooit in puin lag na de ineenstorting van de USSR en de interne plundering van Boris Jeltsin [7], is een Grote Macht geworden, die zichzelf het vermogen geeft om zichzelf niet alleen te verdedigen, maar ook om zijn Amerikaanse rivaal te vernietigen, die de enige staat ter wereld is die zich dat kan voorstellen. We hebben het over wereldbestuur, het is een kwestie van machtsverhoudingen.

We weten niet meer dan in 2011 over hoe de onderhandelingen tussen het Witte Huis en het Kremlin zullen verlopen, maar we kunnen uit de huidige gebeurtenissen afleiden wat er op het spel staat. Ofwel gaat de oorlog die alle staten in de regio één voor één verscheurt door, ofwel verdelen de twee grote mogendheden de regio in afzonderlijke zones, ofwel beheren ze het samen. Het is natuurlijk mogelijk om deze opties te mixen: gebruik een van deze drie formules in de hele regio of meer dan een, afhankelijk van het land.

Elke overeenkomst moet gebaseerd zijn op een realistische analyse van het grote Midden-Oosten en niet op krantenkoppen. De media doen geen verslag van de werkelijke machtsverhoudingen in de regio, omdat ze de conflicten afschilderen alsof ze los van elkaar staan, wat helemaal niet het geval is. Elke overeenkomst hier heeft gevolgen voor anderen, zodat Vrede voor sommigen een ramp voor anderen kan betekenen.

In juni 2919 kwam een nieuwe top over wereldbestuur bijeen in Jeruzalem op het niveau van de nationale veiligheidsadviseurs (hier Nikolai Patrouchev en John Bolton).

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, staan noch de Palestijnen, noch de Koerden vandaag de dag centraal. Ze hebben hun legitieme zaak verloren door te beweren dat ze nationale staten buiten hun historisch grondgebied willen opbouwen. Noch de Turken, noch de Iraniërs zijn een gevaar, ze zijn altijd bereid om aan tafel te onderhandelen. Het probleem dat al deze onderhandelingen de afgelopen veertig jaar heeft doen mislukken, is de bereidheid van sommige Angelsaksen om de kolonisatie van de regio via Israël voort te zetten en het verzet van sommige Arabieren via de Libanese Hezbollah. De koloniale factie van Israël onder leiding van Benjamin Netayanhu verliest vandaag de dag echter terrein aan de nationalistische factie onder leiding van Benny Gantz. Aan de andere kant kan Hezbollah niet langer rekenen op twee sponsors: Syrië, dat zeer zwak is, en Iran, dat zojuist een pact heeft gesloten met de Britten in Jemen, een overeenkomst heeft gesloten met de Verenigde Staten in Irak en een militaire alliantie is aangegaan met de Moslimbroederschap in Libië.

Daarom vereist elke duurzame oplossing beide :

een gezamenlijk beheer van Israël door de Verenigde Staten en Rusland en door

Het Russische management van Libanon en Syrië, onder toezicht van de VS.

Deze ontwikkeling zal eerder vroeg dan laat plaatsvinden, ondanks de tegenstand van een deel van de Israëli’s, Libanezen en Syriërs, omdat het het enige is dat de veiligheid van iedereen kan garanderen.

De Russische ambassadeur voor de Levant, Alexander Zaspikin, concentreert zich nu al op Libanon, waar hij op post is, terwijl de nieuwe Russische ambassadeur in Damascus, Alexander Efimov, de mogelijkheid heeft gekregen om rechtstreeks naar president Poetin te verwijzen zonder via zijn ministerie te gaan, waar zijn voorganger in Syrië, Alexander Kinshchak, toezicht zal houden op de regio.

Wat zich vandaag afspeelt is al vele malen mislukt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar de regio is geëvolueerd en dat geldt ook voor de grote mogendheden. Donald Trump is zeer realistisch, terwijl Vladimir Poetin een gevoel voor internationaal recht heeft. Als ze er allebei in slagen hun visie op het grote Midden-Oosten dichter bij elkaar te brengen, zal dat in het Verre Oosten onmiddellijk positieve gevolgen hebben.