A polícia turca prendeu quatro pessoas que compunham uma célula de espionagem a favor da França.

Segundo a polícia, a célula de espionagem operava na Turquia desde 2013. Ela era dirigida por um antigo soldado turco, Metin Özdemir, trabalhando na segurança do Consulado-Geral de França em Istambul. Ela estava encarregada de vigiar a extrema-direita turca e as associações de Fettullah Gülen (proibidas após o Golpe de Estado de 2015). Os espiões dispunham de falsos cartões do MIT (Serviços Secretos Turcos) e davam conta das suas investigações a dois oficiais da DGSE (Serviços Secretos Franceses). Eles recebiam um salário de 600 euros por mês.

O diferendo franco-turco continua a aumentar. A França prossegue o seu apoio ao PKK (organização terrorista curda), apoia igualmente a Grécia nas suas reivindicações petrolíferas e acaba de entrar em conflito com a marinha turca ao largo da Líbia. Ela acaba de pedir à OTAN para abrir uma investigação sobre este incidente.