La Unión Europea publicó una nueva lista de personalidades venezolanas que no podrán pisar ‎suelo europeo y cuyos bienes en los países de la UE serán congelados… si tales bienes existen ‎‎ [1].‎

Pero esta vez la Unión Europea no se limita a seguir los pasos de Estados Unidos sino que incluso ‎se adelanta a Washington en su política abiertamente hostil contra Venezuela. ‎

En efecto, por primera vez, la Unión Europea incluye ahora en su lista de “sancionados” no sólo a ‎dirigentes chavistas sino también a 3 líderes de la oposición, acusándolos de no haber reelegido a ‎Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional para privarlo del “título” de «presidente ‎encargado» de la República que gobiernos de la UE –y Washington– le “reconocen”. ‎

Tratando de justificar sus sanciones, la Unión Europea afirma que algunos diputados no pudieron ‎acceder a la sede de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2020, día de la elección del presidente ‎del poder legislativo, posición que Juan Guaidó estaba obligado a obtener nuevamente para dar ‎una mínima apariencia de legitimidad a su autoproclamación como «presidente encargado de la ‎República». Lo que la Unión Europea no explica es que los diputados en cuestión están ‎inculpados por haber participado en la intentona golpista del 30 de abril de 2019 [2], razón por la cual la justicia los privó de su mandato, por cierto con la ‎aprobación de la oposición no injerencista. ‎

El 5 de enero, Juan Guaidó, ya muy impopular en el seno mismo de la oposición, sabía que ‎no lograría la reelección y, aunque se le hizo saber claramente que él sí tenía acceso a la sede de ‎la Asamblea Nacional, se empeñó en que sólo entraría si lo acompañaban los individuos que ‎habían perdido su condición de diputados. Finalmente, Guaidó se hizo tomar las imágenes en las ‎que supuestamente trata de saltar la verja del Palacio Legislativo (ver foto) y después se fue a la ‎sede del diario opositor El Nacional, donde “sus diputados” lo “reeligieron”… mientras que en ‎el hemiciclo del Palacio Legislativo la Asamblea Nacional elegía como nuevo presidente al ‎diputado Luis Parra, también miembro de la oposición [3]. ‎

‎

‎

Al día siguiente, 6 de enero, Juan Guaidó y sus comparsas penetraron en el Palacio Legislativo ‎‎ [4], donde el ‎‎«presidente encargado» se hizo más fotos y videos simulando una falsa investidura en el ‎hemiciclo vacío (ver foto). ‎

‎

‎

Los 3 líderes opositores sancionados por la Unión Europea son:‎

Luis Eduardo Parra Rivero (presidente de la Asamblea Nacional),‎

Franklyn Leonardo Duarte (primer vicepresidente de la Asamblea Nacional) y

José Gregorio Noriega Figueroa (segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional).‎

Presentados por la Unión Europea como «aliados del régimen», estos 3 líderes opositores son ‎de hecho antichavistas confirmados. Pero han cometido el “pecado” de expresar el deseo de que ‎la Asamblea Nacional se relegitime y vuelva al cauce constitucional mediante la próxima elección ‎legislativa, prevista por la Constitución para este año 2020. ‎

Por su parte, el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió la defensa de los ‎opositores “sancionados”, denunciando la estupidez y la injerencia flagrante de la Unión Europea, ‎cuya embajadora en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, fue invitada a salir de Venezuela en 72 horas. ‎

Al mismo tiempo, el gobierno bolivariano anunció que se reserva el derecho de adoptar ‎‎«medidas diplomáticas» hacia el embajador de España, Jesús Silva, considerando que su embajada acoge como “huésped” a Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, ‎personaje recientemente señalado por el diario estadounidense The Wall Street Journal como el ‎organizador (desde la embajada de España) del intento de desembarco mercenario (Operación ‎Gedeón) frustrado por el gobierno de Venezuela el 3 de mayo de 2020 [5]. ‎

Tanto Leopoldo López como Juan Guaidó y Voluntad Popular afirman ahora, con la mayor ‎seriedad del mundo, que el Wall Street Journal «se hace eco de la propaganda del régimen». ‎