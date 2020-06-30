30 июня исполняется 20 лет со дня ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), одного из важнейших международно-правовых инструментов в области нераспространения и контроля над вооружениями.

Ещё в 1992 г. наша страна одной из первых объявила мораторий на ядерные испытания. Этот важный и ответственный шаг был продиктован решительным стремлением России двигаться по пути ядерного разоружения, укрепления режима нераспространения ядерного оружия и международной безопасности.

Разработка и открытие для подписания ДВЗЯИ означали, что в распоряжении мирового сообщества мог бы появиться поддающийся эффективной проверке международный договор, создающий заслон качественному совершенствованию ядерного оружия и препятствующий его распространению.

С момента ратификации Договора Россия строго придерживается своих обязательств по нему. Содействие вступлению в силу ДВЗЯИ является одним из приоритетов внешней политики Российской Федерации. Наша страна активно участвует в деятельности Подготовительной комиссии Организации по Договору, включая создание верификационного механизма ДВЗЯИ. На российской территории создаётся второй по величине национальный сегмент Международной системы мониторинга (МСМ), одного из ключевых элементов верификационного механизма Договора. Из 32 станций МСМ, предусмотренных в России, 28 уже введены в строй.

Сегодня мы вынуждены констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ. Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому – отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу. Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний.

Режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами. Необходимо сделать всё возможное для преодоления негативных тенденций. Россия призывает упомянутые восемь государств и, прежде всего, США пересмотреть свою позицию и «дать зелёный свет» превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности Договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент.