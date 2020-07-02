Lübnan ve Avustralya çift vatandaşı olan Güney Yeni Galler milletvekili (İşçi Parti’li) Shaoquett Moselmane hakkında, Çin hesabına casusluk yapma suçundan soruşturma açıldı.
Milletvekili Çin Halk Cumhuriyeti lehinde olumlu yorumlar yaptı. Buna ek olarak, meclisteki sekreterinin, 2013 yılında, Pekin’de Çin Komünist Partisi kadrolarının eğitim gördüğü Çin Yönetişin Akademisi’nde eğitim gördüğü ortaya çıktı.
ASİO (Australian Security İntelligence Organisation) karşı casusluk birimleri milletvekilinin evinde arama yaptı (Sydney’de çekilmiş bir fotoğraf). Söz konusu şahıs gözaltına alındı.
Osman Soysal