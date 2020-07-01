Президент Исламской Республики Иран Х.Рухани, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Турецкой Республики Р.Т.Эрдоган провели трёхсторонний виртуальный саммит 1 июля 2020 года.

Президенты:

1. Обсудили текущее положение «на земле» в Сирии, рассмотрели развитие ситуации с момента их последней встречи 16 сентября 2019 года в Анкаре и подтвердили решимость повышать трёхстороннюю координацию в соответствии с имеющимися договорённостями.

2. Отметили твёрдую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН. Подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что никакие действия, кем бы они ни предпринимались, не должны их подрывать.

3. Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран.

4. Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны и согласились с этой целью координировать свои усилия, выразили своё неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике.

5. Подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом.

6. Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путём полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.

7. Выразили серьёзную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, признавая, что она значительно осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии коронавируса. Отметили в этой связи насущную необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа по всей территории Сирии, для того чтобы облегчить страдания сирийского народа, и призвали международное сообщество, особенно ООН и её гуманитарные агентства, увеличить оказываемую ими помощь всем сирийцам без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий.

8. Выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Подчеркнули в этой связи важную роль Конституционного комитета в Женеве, который был создан при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата и во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Приветствовали договорённость о проведении третьего заседания Конституционного комитета в августе 2020 г. и подтвердили готовность оказывать поддержку его работе путём постоянного взаимодействия с его членами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном, в качестве посредника, для обеспечения его устойчивой и эффективной работы.

9. Подтвердили решимость продолжать операции по взаимному освобождению насильственно удерживаемых лиц/заложников в рамках профильной Рабочей группы Астанинского формата. Подчеркнули, что Рабочая группа является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами, и согласились предпринять меры по продолжению её работы.

10. Отметили необходимость содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку расселению беженцев и их возвращению к нормальной жизни, а также повысить своё участие и увеличить помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию.

11. Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН, и, соответственно, осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создаёт угрозу региональным миру и безопасности. Считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряжённости в регионе.

12. Помимо сирийской проблематики подтвердили своё решение укрепить трёхстороннюю координацию в различных сферах с целью продвижения совместного экономического сотрудничества.

13. Согласились дать поручение своим представителям провести, как только это будет возможно, очередную Международную встречу по Сирии в Астанинском формате (МВСА-15).

14. Решили провести следующий трёхсторонний саммит в Исламской Республике Иран по приглашению Президента Исламской Республики Иран Х.Рухани, как только это будет возможно.