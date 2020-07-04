İngiliz Yüksek Mahkemesi, 2 Temmuz 2020’de Majestelerinin Hükümeti’nin Juan Guaidó’yu Bolivarcı Cumhuriyeti devlet başkanı olarak tanıdığını, Anayasa Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun Birleşik Krallığa yatırılan Venezüella altınlarını kurtarma iddialarının temelsiz olduğu bildirildi.

Bundan böyle, ülkesinin mallarına el koymak için bir devlet başkanını artık tanımamak yeterli görünüyor.

Mayıs ayından bu yana, Venezüella ile Birleşik Krallık arasında BM Güvenlik Konseyi önünde bir söz dalaşı süregelmektedir. İngiltere Merkez Bankası, Maduro hükümeti tarafından yatırılan milyar doları iade etmeyi reddediyor.