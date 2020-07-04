İngiliz Yüksek Mahkemesi, 2 Temmuz 2020’de Majestelerinin Hükümeti’nin Juan Guaidó’yu Bolivarcı Cumhuriyeti devlet başkanı olarak tanıdığını, Anayasa Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun Birleşik Krallığa yatırılan Venezüella altınlarını kurtarma iddialarının temelsiz olduğu bildirildi.
Bundan böyle, ülkesinin mallarına el koymak için bir devlet başkanını artık tanımamak yeterli görünüyor.
Mayıs ayından bu yana, Venezüella ile Birleşik Krallık arasında BM Güvenlik Konseyi önünde bir söz dalaşı süregelmektedir. İngiltere Merkez Bankası, Maduro hükümeti tarafından yatırılan milyar doları iade etmeyi reddediyor.
“UK steals $ 1 billion” (« Birleşik Krallık 1 milyar doları çalıyor »), Samuel Moncada, 26 Mayıs 2020.
“British explanations on the role of the Crown in Venezuela” « Birleşik Krallığın Venezüella’da oynadığı rol üzerine açıklamalar », Jonathan Allen, 29 Mayıs 2020.
“Venezuelan response to British explanations for its actions” « Birleşik Krallığın attığı adımlara ilişkin yaptığı açıklamalara Venezüella’nın verdiği yanıt », Samuel Moncada, Voltaire İletişim Ağı, 08 Haziran 2020.
Osman Soysal