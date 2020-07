O Supremo Tribunal Britânico considerou, em 2 de Julho de 2020, que o governo de Sua Majestade ao ter reconhecido Juan Guaidó como presidente da República Bolivariana da Venezuela, deixava sem fundamento as reivindicações do Presidente constitucional, Nicolás Maduro, em querer recuperar o ouro venezuelano depositado no Reino.

Assim sendo, é agora suficiente não reconhecer um Chefe de Estado para se apropriar dos bens do seu país.

Desde o mês de Maio, uma polémica opõe a Venezuela ao Reino Unido no Conselho de Segurança da ONU. O Banco Central da Inglaterra recusa devolver o bilião (bilhão-br) de dólares depositado pelo governo Maduro.