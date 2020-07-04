Эта статья является продолжением статьи Как Вашингтон намеревается одержать победу , Сеть Вольтер, 23 июня 2020 г.

16 июля 2018 г. В Хельсинки (Финляндия) президенты Трамп и Путин начали прямые переговоры по управлению миром. Западная пресса тут же развернула полемику о вмешательстве русских в американские выборы с тем, чтобы скрыть результаты, достигнутые на этом саммите.

В 2011 году и первой половине 2012 г. США и Россия ведут тайные переговоры по Ближнему Востоку. Пентагон тем временем продолжает линию Рамсфельда-Цебровски по разрушению всех государственных структур на Ближнем Востоке (Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия…), а президент Обама пытается найти способ выйти из региона и перебросить войска в район Тихого океана и блокировать Китай (« Pivot to Asia »). А Россия надеется вновь обрести влияние в этом регионе, опираясь на русскоязычное население Израиля и Сирию.

Нам известно, что переговоры были трудными, но содержание их неизвестно. Две мировые державы заседали весь июнь месяц, обвиняя друг друга в приверженности «неправильной позиции» [1]. Тем не менее, Вашингтону и Москве удалось 30 июня 2012 г. созвать в Женеве конференцию по Сирии, хотя ни одного сирийца на ней не было. Сознавая, что война в Сирии не имела ничего общего с гражданской войной, обе стороны заключили между собой мирное соглашение в присутствии союзников, которые выступали в роли свидетелей. Все понимали, что, несмотря на неравенство сил, это была новая Ялта или новый раздел мира, а само соглашение было его первой демонстрацией [2].

Однако через неделю президент Франции Франсуа Олланд организует в Париже встречу «Друзей Сирии», где принимается решение о продолжении конфликта [3]. Союзники по НАТО при участии госсекретаря Хиллари Клинтон [4] срывают переговоры Обамы с Путиным. Председательствовавший на конференции в Женеве генеральный секретарь ООН Кофи Анан осуждает эту двойную игру и 2 августа уходит в отставку, сняв с себя ношу специального представителя ООН по Сирии. Некоторые из участников, а затем и Китай [5] предлагают склеить осколки, но их усилия оказываются тщетными.

За этим следуют 9 военных лет.

В 2020 г., когда Пентагон неустанно продолжает линию Рамсфельда-Цебровски, президент Дональд Трамп начинает вести тайные переговоры со своими коллегами Владимиром Путиным, Башаром аль-Ассадом, Беньямином Нетаньляху и Бенни Ганцем, а, возможно, и другими политиками.

20 февраля 2019 г. президент Путин в послании Федеральному собранию сообщает о разработке в России уникальных видов вооружений. Россия вновь обретает статус великой державы.

В противоположность распространённой идее, противоречия в США не новы, так они существуют на протяжении 9 лет и начались ещё при Бараке Обаме. Причина не в Дональде Трампе. Они являются результатом глубокого и давнего кризиса в США, который Запад отказывается учитывать. В отличие от своего предшественника, президент Трамп не пытается переставлять пешки на мировой шахматной доске. Он намерен вернуть свои войска домой. А российские намерения тем временем существенно множатся. Москва вводит войска в Сирию и демонстрирует миру мощь своего военно-промышленного комплекса и вооружённых сил. Россия, которая после развала СССР и последовавшего при Борисе Ельцине разграбления, вновь становится мировой державой. Она теперь способна не только защитить себя, но и уничтожить своего американского соперника, что не под силу никакой другой стране во всём мире. Мы говорим об управлении миром, и речь идёт о соотношении сил.

Сегодня о содержании переговоров между Белым домом и Кремлём мы знаем не больше, чем в 2011 г, но мы можем, исходя из сегодняшних событий, судить о том, что поставлено на кон. Либо эта война сотрёт с лица земли по очереди все государства региона, либо две державы разделят регион на две части, либо они будут им управлять совместно. Разумеется, возможны смешанные варианты, когда все три формулировки применимы ко всему региону или когда некоторые из них применяются для той или иной страны.

Любое соглашение по Ближнему Востоку должно основываться на анализе реальной обстановки, а не на газетных статьях. Ведь СМИ не учитывают реальные соотношения сил в регионе, так как они трактуют конфликты как несвязанные друг с другом, что неправильно.

В июне 2019 г. В Иерусалиме состоялся новый саммит на уровне советников по национальной безопасности (на снимке Николай Патрушев и Джон Болтон).

В противоположность принятой идее, сегодня палестинцы и курды проживают не на землях своих предков. И те и другие не имеют прав на создание собственного государства, так как намерились строить их на территориях им не принадлежащих. Ни турки, ни иранцы не представляют, какая опасность их подстерегает, ибо и те и другие не готовы сесть за стол переговоров и честно их вести. Проблема, из-за которой всё на протяжении сорока лет рушится, состоит в том, что англо-саксы продолжают колонизацию региона с помощью Израиля, а некоторые арабы через Хезболлу оказывают им сопротивление. Однако колониальная фракция в Израиле, возглавляемая Беньямином Нетаньяху, теряет силу, тогда как националистическая, возглавляемая Бенни Ганцем, укрепляется. С другой стороны Хезболла не может больше рассчитывать на своих покровителей: Сирию, которая очень ослаблена, и Иран, который в Йемене вступил в сделку с англичанами, в Ираке помирился с США, а в Ливии воюет на стороне Братьев-мусульман.

Поэтому любое решение по достижению мира может быть осуществлено через:

совместный контроль над Израилем со стороны Соединённых Штатов и России;

управление Ливаном и Сирией с помощью России под контролем США.

Рано или поздно, это обязательно случится несмотря на сопротивление со стороны некоторых сил в Израиле, Ливане и Сирии, так как другого варианта, который мог бы гарантировать безопасность для всех, не существует.

После Второй мировой войны подобные события происходят не в первый раз, но они ни к чему не приводили. А сегодня и регион, и мировые державы значительно изменились. Дональд Трамп – реалист, а Владимир Путин привержен международному праву. Если им удастся сблизить свои точки зрения по Ближнему Востоку, это положительно скажется и на ситуации на Дальнем Востоке.