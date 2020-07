Bir hafta sonra, Afganistan’daki ABD birliklerinin azaltılmasını engelleyen değişiklik Kongre’den geçti. Bu, ABD/NATO’nun Afganistan’daki askeri müdahalesinin gerçek amacının ne olduğunu doğrulamaktadır: bu büyük stratejik öneme sahip sahanın denetimi. Afganistan Ortadoğu, Orta, Güney ve Doğu Asya arasında kavşak noktasındadır. Bu sahada (Körfez ve Hazar’da) büyük petrol rezervleri bulunmaktadır. Gücü her geçen gün artan ve küresel dayanakları etkileyen Rusya ve Çin vardır. Pentagon’un ABD’nin Afganistan’ı işgalinden bir hafta önce 30 Eylül 2001 tarihli bir raporunda [ 4 ] uyardığı gibi, « Asya’da müthiş bir kaynak varlığına sahip bir rakibin ortaya çıkma olasılığı vardır ».

Değişiklik, anlaşmayı « ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına » zarar verdiği, « gerçekçi bir diplomatik çözümü temsil etmediği » ve « savunmasız halka koruma sağlamadığını » ileri sürerek açıkça kınamaktadır. Afganistan’daki kendi birliklerini azaltmasına izin verilmesi için Pentagon’un bunun « ABD’nin terörle mücadele misyonunu tehlikeye atmayacağını » onaylaması gerekecektir. New York Times [ 3 ]’ın ABD istihbarat ajanları tarafından sağlanan bilgilere dayanarak (herhangi bir kanıt olmaksızın) « bir Rus askeri istihbarat birimini Taliban militanlarına, Afganistan’da özellikle Amerikalıları hedef alarak, Koalisyon askerlerini öldürdükleri için bir ödül verdiği » suçlamasında bulunması rastlantı değildir. Haber, hiçbir fake news avcısı tarafından doğruluğu araştırılmadan ABD’deki başlıca medyalar tarafından yayınlandı.

[1] Gerçekte, demokratlar cephesinde bu girişimi Susan Rice yürütmektedir. Parlamenter olmadığı için, değişiklik önerisini temsilci Jason Crow sunmuştur. Crow, Başkan Trump’ın görevden alınması sürecine fazlasıyla bulaşmıştır. Rusya’nın GIs’ların katledilmesini finanse ettiğine yönelik suçlama mesnetsizdir çünkü ABD’nin Afganistan’da ölen asker sayısı sürekli olarak azalmaktadır. “Trump Puts Russia First”, by Susan Rice, New York Times (United States) , Voltaire Network, 1 July 2020.

