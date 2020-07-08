Yüz binlerce sivil kurban, öldürülen 2.400’den fazla ABD askeri (ayrıca sayısı belirtilmemiş çok sayıda yaralı), harcanan yaklaşık 1.000 milyar dolar: Bu, ABD’nin Afganistan’daki 19 yıllık savaşının bir özetidir. Buna, NATO müttefikleri ve savaşta ABD ile aynı safta yer alan diğer ülkelerin maliyeti de eklenmektedir. Politik-askeri alan da dahil olmak üzere ABD için bir iflas bilançosu söz konusudur: Bölgenin büyük bir bölümü bugün Taliban tarafından kontrol edilmekte ya da Taliban ile NATO tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında bir ihtilafın konusudur.

Bu arka plan üzerinde, Trump yönetimi uzun görüşmelerden sonra, geçtiğimiz Şubat ayında Taliban ile bir dizi teminat karşılığında Afganistan’daki ABD birliklerinin sayısının 8.600’den 4.500’e düşürülmesine yönelik bir anlaşma imzaladı. Bu, özel kuvvetler, insansız hava araçları ve bombardıman uçaklarıyla devam eden ABD’nin Afganistan’a yönelik askeri müdahalesinin sona ermesi anlamına gelmemektedir. Bununla birlikte anlaşma, silahlı çatışmaya neden olan gerginliğin azaltılmasının yolunu açacaktı. Ancak imzalanmasından birkaç ay sonra bozulmuştur: Afgan Taliban’ı tarafından değil, ABD Demokratları tarafından. Demokratlar, Kongre’nin 2021 mali yılına yönelik Pentagon bütçesine 740,5 milyar dolar ayıran Kongre Yetki Yasası’nda bir değişiklik yaptılar.

Silahlı Kuvvetler Komisyonu’nda Demokratların oylarıyla 2 Temmuz’da büyük bir çoğunlukla onaylanan değişiklik, « Afganistan’da konuşlanan silahlı kuvvetlerin sayısını azaltmak için fon kullanımını sınırlamayı » öngörmektedir. Pentagon’un Afganistan’daki ABD askerlerinin sayısını 8.000’in altına düşüren herhangi bir faaliyet için elindeki parayı kullanmasını yasaklamaktadır. Afganistan’daki ABD birliklerinin sayısının azaltılmasını içeren anlaşma böylece fiilen engellenmiş oldu. Değişikliğin sadece Demokrat Jason Crow tarafından değil, ama mükemmel bir iki partili tarzda onayını veren Cumhuriyetçi Liz Cheney tarafından da sunulması önemlidir [1]. Liz, 2001-2009 yılları arasında Afganistan’ın işgali ve bu işgale karar veren (resmi olarak Usame bin Ladin avına çıkmak için [2]) George W. Bush yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in kızıydı.

Değişiklik, anlaşmayı « ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına » zarar verdiği, « gerçekçi bir diplomatik çözümü temsil etmediği » ve « savunmasız halka koruma sağlamadığını » ileri sürerek açıkça kınamaktadır. Afganistan’daki kendi birliklerini azaltmasına izin verilmesi için Pentagon’un bunun « ABD’nin terörle mücadele misyonunu tehlikeye atmayacağını » onaylaması gerekecektir. New York Times [3]’ın ABD istihbarat ajanları tarafından sağlanan bilgilere dayanarak (herhangi bir kanıt olmaksızın) « bir Rus askeri istihbarat birimini Taliban militanlarına, Afganistan’da özellikle Amerikalıları hedef alarak, Koalisyon askerlerini öldürdükleri için bir ödül verdiği » suçlamasında bulunması rastlantı değildir. Haber, hiçbir fake news avcısı tarafından doğruluğu araştırılmadan ABD’deki başlıca medyalar tarafından yayınlandı.

Bir hafta sonra, Afganistan’daki ABD birliklerinin azaltılmasını engelleyen değişiklik Kongre’den geçti. Bu, ABD/NATO’nun Afganistan’daki askeri müdahalesinin gerçek amacının ne olduğunu doğrulamaktadır: bu büyük stratejik öneme sahip sahanın denetimi. Afganistan Ortadoğu, Orta, Güney ve Doğu Asya arasında kavşak noktasındadır. Bu sahada (Körfez ve Hazar’da) büyük petrol rezervleri bulunmaktadır. Gücü her geçen gün artan ve küresel dayanakları etkileyen Rusya ve Çin vardır. Pentagon’un ABD’nin Afganistan’ı işgalinden bir hafta önce 30 Eylül 2001 tarihli bir raporunda [4] uyardığı gibi, « Asya’da müthiş bir kaynak varlığına sahip bir rakibin ortaya çıkma olasılığı vardır ».

Bu, bugüne kadar daha da somutlaşmakta olan bir olasılıktır. « ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları » maliyeti ne olursa olsun Afganistan’da kalmayı gerektirmektedir.