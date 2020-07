L’Esercito degli Stati Uniti (U.S. Army) ha inviato una mail a tutto il personale civile e militare per denunciare l’ideologia della supremazia dei bianchi.

Secondo questa mail, celebrare il Giorno di Cristoforo Colombo, negare i privilegi di cui godono i bianchi, affermare l’eccezionalismo americano e pretendere che esiste una sola razza umana sono peculiarità dell’estrema destra (si legga: del presidente Trump).

La mail è stata spedita dall’Agenzia dell’Esercito per l’Equità e l’Inclusione, nell’ambito dell’Operazione Inclusione. È stata firmata da Casey Wrdynski (foto), assistente del segretario dell’Esercito per il Personale e gli Affari riservati.

Il suo contenuto contravviene al Hatch Act, che impone il dovere della riservatezza a tutti gli impiegati federali, e vieta inoltre qualsiasi forma d’impegno politico.

Il Pentagono ha affermato che la mail è stata inviata per errore e l’ha annullata.

Il rappresentante Repubblicano dell’Alabama, Mo Brooks, si è rivolto al Procuratore Generale, William Barr.

Secondo gli istituti di sondaggio, gli ufficiali generali degli U.S. Army hanno massicciamente votato per Hillary Clinton, la truppa invece per Donald Trump.