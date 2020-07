USAs hær sendte ut et brev til hele sitt militære og sivile personell hvor de fordømte hvit overlegenhet.

I følge denne e-posten var det å feire Columbus dagen, nekte for eksistensen av et hvitt privilegium, å snakke om amerikansk nødssituasjon og å late som om det bare er en menneskelig rase, alt dette måtte ansees som et kjennetegn for det ekstreme høyre (forståes: President Trump).

E-posten var sendt fra hærens Likestillings- og Inkluderingsorgan som ledd i et inkluderingstiltak og var undertegnet av Casey Wardynski (foto), assisterende sekretær i hæren med ansvar for mannskap og reserver.

E-posten er i strid med Hatch-loven som skal binde alle føderalt ansatte til en konfidensialitets-forpliktelse og forby enhver form for politisk engasjement.

Pentagon forsikret at e-posten ble sendt ut ved en feil og trakk den tilbake.

Representanten Mo Brooks (Republikaner, Alabama) meldte saken til Riksadvokaten.

Ifølge meningsmålingsinstituttene stemte ledende militære stabsoffiserer i stort flertall for Hillary Clinton mens vanlige soldater stemte i samme grad motsatt for Donald Trump