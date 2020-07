Associated Press , sonra New Yok Times , Los Angeles Times ve yakında neredeyse tüm ABD medyası, bir « ırkı » [ 6 ] tanımladığında Siyah ( Black ) sözcüğünü büyük harfle yazmaya karar verdi, ancak aynı uygulamayı Beyaz ( white ) için yapmadı. Gerçekten de Beyaz’ı büyük harfle ( White ) yazmak beyaz üstünlükçülerin ayırt edici bir işaretidir [ 7 ].

Aksine, Donald Trump teolojiye hiç ilgi göstermez, İncil hakkında ancak üstünkörü bir bilgiye ve çok güçlü olmayan bir inanca sahiptir. Diğerleri kadar günah işlemekle birlikte kamuoyu önündeki hataları için tövbe etmekten daha çok başardıkları hakkında övünmeyi tercih etmektedir. Kendisinden şüphe etmekte ve duyduğu aşağılık hissini aşırı bencillikle telafi etmektedir. Düşmanlarıyla rekabet etmeyi çok sevmekte, ama onları yok etmeyi istememektedir. Ne olursa olsun, her zaman ve her yerde savaş yapmak yerine ülkelerini yeniden büyük yapma arzusunu somutlaştırmaktadır (« Make America Great Again! ») ki bu da onu her zaman ve her yerde savaş yapmak yerine, Püritenler karşısında Evanjelistlerin şampiyonu yapmaktadır. Hıristiyanlara dünyayı dönüştürmek yerine kendilerini reforme etme fırsatı sunmaktadır.

Zamanla ve özellikle de 19. yüzyılda, Amerikan Hıristiyanlığı içerisinde bir başka düşünce akımı ortaya çıktı: Evanjelizm. Bunlar, hakkında çok az şey bildikleri ilk Hıristiyanlığa yaklaşmaya çalışan her mezhepten Hıristiyanlardır. Bu nedenle kutsal metinlere güvenirler. Püritenler gibi, Protestanlar da köktendincidir, yani kutsal metinleri ilahi bir söz olarak kabul ederler ve metinlerin bağlamsallaştırılmasını reddederek onları yorumlarlar. Ama çok daha pragmatiktirler. Her şey hakkında bir ilkesel yaklaşımları vardır, ancak bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında toplumlarının kurallarına göre değil, vicdanlarına göre hareket etmektedirler.

Bir şekilde, Bağımsızlık Savaşı Amerika’da Lord Cromwell’in İngiliz İç Savaşı’nı (« Büyük İsyan ») uzatmıştır. Bu çatışma bir üçüncü Amerikan İç Savaşı ile yeniden ortaya çıkacaktır ve hatırlayalım, bunun kölelik ile hiçbir ilişki yoktur (her iki taraf da savaşın başında köleliği uyguladı ve her iki taraf da savaş sırasında ordularında eski kölelere yer verebilmek için köleliği kaldırdı).

Bu olaylar sadece her Amerikalının bilmesi gereken efsaneler değildirler, Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasi sistemini de şekillendirmektedirler. 45 başkandan sekizi (Bush’lar da dahil) 35 « Pilgrim Ata »nın doğrudan torunlarıdır. On milyonlarca göçmenin gelişine ve kurumsal görünüme rağmen, ideolojileri Donald Trump’ın seçimine kadar dört yüzyıl boyunca iktidarda kaldı. Çok kapalı bir kulüp olan Pilgrim’s Society , İngiliz hükümdarının yetkisi altında İngiliz ve Amerikan üst düzey kişiliklerini bir araya getirmektedir. Londra ve Washington arasında « Özel İlişki »yi tesis etti ve özellikle Başkan Obama’ya çok sayıda sekreter ve danışman sağladı.

