Das Pentagon hat daran gedacht, seine Militärstützpunkte, welche Namen von Vertretern des Südens tragen, denen "Rassismus" vorgeworfen werden kann, umzubenennen; und hat dann eine E-Mail an alle zivilen und militärischen Mitarbeiter des Heeres (US-Armee) geschickt, in der das Pentagon insbesondere die laut ihm verlogene Behauptung, dass es nur eine menschliche Rasse gäbe, als "extrem Rechts" anprangerte. Natürlich haben diese Initiativen eine starke Reaktion bei den Trump-Anhängern unter den Soldaten provoziert und sind auch gescheitert, markieren aber eine sehr gefährliche Eskalation [ 8 ].

Die Associated Press , dann die New York Times, die Los Angeles Times und bald fast alle US-Medien haben beschlossen, Schwarz ( Black ) mit einem großen Buchstaben zu schreiben, wenn das Wort die "Rasse" (sic) [ 6 ] bezeichnet, aber nicht weiß ( white ) in der gleichen Anwendung. In der Tat, ist das Schreiben von Weiß ( White ) mit einem Großbuchstaben ein Markenzeichen weißer Suprematisten [ 7 ].

Der Bürgermeister von Minneapolis (die Stadt von George Floyd) wurde in der Öffentlichkeit gedemütigt, weil er sich weigerte, die "rassistische" Stadtpolizei aufzulösen. Inzwischen hat der Stadtrat von Seattle gerade das Budget seiner Stadtpolizei halbiert. Dies stört die in Privatresidenzen lebenden oberen sozialen Schichten nicht, aber beraubt diejenigen der Sicherheit, die nicht genug besitzen, um sich Wachen leisten zu können.

Donald Trump zeigt im Gegensatz dazu kein Interesse für Theologie, hat nur eine grobe Kenntnis der Bibel und einen einfachen Glauben. Er hat so viel gesündigt wie andere, rühmt sich aber dessen, was er erreicht hat, anstatt seine Fehler in der Öffentlichkeit zu bereuen. Er zweifelt an sich selbst und kompensiert sein Minderwertigkeitsgefühl mit übertriebenem Egoismus. Er liebt es, mit seinen Feinden zu konkurrieren, will sie aber nicht vernichten. Auf jeden Fall verkörpert er den Willen, die Größe seines Landes wiederherzustellen ( "Make America Great Again!" ) anstatt immer und überall Kriege zu führen, was ihn zum Vorkämpfer der Evangelisten gegen die Puritaner macht. Er bietet den Christen die Möglichkeit, sich selbst zu reformieren, anstatt die Welt zu bekehren.

Die Puritaner blieben die Herren der amerikanischen Politik bis 1997, als der zügellose Präsident Bill Clinton per Dekret jeglichen Ausdruck des religiösen Glaubens in föderalen Institutionen verbot. Dies führte zu einer Verlagerung der Religion von der Verwaltung in den privaten Sektor. Alle großen Unternehmen akzeptierten Gebetsgruppen an ihren Arbeitsplätzen. Dieser Wandel war förderlich für das öffentliche Aufkommen der Evangelisten auf Kosten der Puritaner.

Im Laufe der Zeit, insbesondere im 19. Jahrhundert, entstand eine andere Denkströmung innerhalb des amerikanischen Christentums: der Evangelismus. Es sind Christen aller Konfessionen, die versuchen, dem ursprünglichen Christentum, von dem sie nicht viel wissen, näher zu kommen. Sie verlassen sich also auf die heiligen Texte. Wie die Puritaner sind die Evangelisten Fundamentalisten, d.h. sie geben der heiligen Schrift die Rolle eines göttlichen Wortes und interpretieren sie, indem sie jegliche Kontextualisierung der Texte ablehnen. Aber sie sind viel pragmatischer. In allem haben sie eine grundsätzliche Position, aber vor einem gewissen Problem, handeln sie nach ihrem Gewissen und nicht nach den Regeln ihrer Gemeinschaft.

Die Puritaner haben immer die absolute Gleichheit unterstützt, aber nur unter Christen. Sie untersagten den Juden lange Zeit den Zugang zum öffentlichen Dienst und massakrierten die Indianer, die sie angeblich liebten. Während des amerikanischen Bürgerkriegs weiteten sie ihren Egalitarismus auf die Schwarzen aus (im Gegensatz zu den Puritanern des südlichen Afrikas, die die Apartheid bis zum Ende verteidigten), was zu dem trügerischen Mythos eines Krieges gegen die Sklaverei führte. Heute verteidigen sie die Vorstellung, dass die Menschheit in gleiche und wenn möglich getrennte Rassen geteilt sei. Sie weichen immer noch vor dem zurück, was sie interrassische Ehen nennen. Die Puritaner stellen die Lüge auf das letzte Ende ihrer Werteskala. Sie kann für sie keine List sein, sondern bleibt das schlimmste Verbrechen, viel schwerer als Diebstahl und Mord. Im 17. Jahrhundert bestraften sie mit der Peitsche jenen, der einen Pastor belog, egal aus welchem Grund. Sie haben Gesetze erlassen, die immer noch die Lüge eines Bundesbeamten bestrafen, egal aus welchem Grund.

Die Puritaner verloren in England mit der Republik von Cromwell, gewannen aber in den Vereinigten Staaten zweimal. Der Historiker Kevin Phillips, Wahlberater des Republikaners Richard Nixon (Nachfahre eines Bruders eines der 35 "Pilgerväter"), hat diesen Konflikt über Jahrhunderte ausführlich untersucht [ 2 ]. Auf dieser Grundlage entwickelte er bei den Präsidentschaftswahlen 1968 die Strategie "Recht und Ordnung" gegen den segregationistischen Demokraten George Wallace während der Präsidentschaftswahlen 1968; eine Strategie, die Donald Trump für die Wahlen von 2020 auch aufgegriffen hat.

In gewisser Weise verlängert der Unabhängigkeitskrieg in Amerika Lord Cromwells britischen Bürgerkrieg (die "Große Rebellion"). Dieser Konflikt wird ein drittes Mal mit dem Sezessionskrieg wiederauftauchen, der, wie man sich erinnern sollte, nichts mit Sklaverei zu tun hat (beide Seiten praktizierten diese zu Beginn des Krieges und beide Seiten haben sie während des Krieges aufgegeben, um ehemalige Sklaven in ihre Armeen einzustellen).

Der Unabhängigkeitskrieg begann 1773 mit der Boston Tea Party (Der The-Aufstand in Boston). Sein erster Aktivist war der Anwalt John Adams, ein weiterer direkter Nachkomme eines der 35 "Pilgrim Fathers" und zweiter Präsident der Vereinigten Staaten. Aber der Ruf nach Unabhängigkeit kam vom politischen Journalisten Thomas Paine auf Grund religiöser Argumente, obwohl er selbst an nichts glaubte.

Die 35 „Pilgerväter“ ( Pilgrim fathers ) brachen aus Leiden auf, hielten in England an und überquerten dann den Ozean an Bord der Mayflower . Sie kamen 1620 in Nordamerika an, um dort ihre Religion frei auszuüben. Während ihrer Reise unterzeichneten sie einen Bund, in dem sie sich schworen, eine Mustergesellschaft gründen zu wollen (strenge Befolgung des calvinistischen Glaubens und Kultes, intensives Gemeinschaftsleben, unfehlbare soziale und moralische Disziplin). Bei der Gründung der Kolonie Plymouth hatten sie die Hoffnung, das "Neue Jerusalem" aufzubauen, nachdem sie vor dem "Pharao" (James I.) geflohen waren und das "Rote Meer" (den Atlantik) überquert hatten. Nach einem Jahr dankten sie Gott für ihr Epos, mit einem Fest, das jedes Jahr als Erntedankfest Thanksgiving [ 1 ] gewürdigt wird . Sie gründeten ihre Hauptstadt 60 Kilometer nördlich in Boston. Ihre Gemeinschaft verschleierte ihre Frauen, praktizierte öffentliche Beichten und körperliche Bestrafung.

Später übernahmen die Puritaner die Macht in England mit Lord Cromwell. Sie enthaupteten den päpstlichen König Karl I., gründeten eine egalitäre Republik ( Commonwealth ) und kolonisierten Irland, indem sie dort massenhaft Katholiken massakrierten. Dieser blutrünstige Versuch war kurzlebig und diskreditierte in den Augen der Engländer für lange Zeit die Idee eines Allgemeinen Interesses ( Res Publica ).

Etwa vierhundert Gläubige der Kirche Englands flohen aus ihrem Land, wo sie als Fanatiker galten. Sie flüchteten nach Leiden (Holland), wo sie nach der calvinistischen Tradition, genauer gesagt, der puritanischen Auslegung des Christentums, leben konnten. Vermutlich auf Wunsch von König Jakob I. schickten sie zwei Gruppen nach Amerika, um dort gegen das spanische Reich zu kämpfen. Die erste Gruppe gründete das, was die Vereinigten Staaten werden sollten, die zweite ging in Mittelamerika verloren.

