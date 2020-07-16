Bulgaristan cumhurbaşkanlığı, 9 Temmuz 2020’de Başbakan Boyko Borisov’un (fotoğrafta solda) emriyle arandı.

Başbakan ve Başsavcılık tarafından adaleti araçsallaştırmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’i desteklemek üzere kısa süre içerisinde kalabalıklar sokağa döküldü.

11 Temmuz’da cumhurbaşkanı « mafya niteliğini » ifşa ettiği hükümete istifa çağrısında bulundu.

Thierry Meyssan, bundan dört yıl önce, Boyko Borisov’un Bulgar mafyası içerisinde gördüğü işlevi ve CİA ve İslamcı cihatçılar yararına bir sentetik uyuşturucu olan Captagon’un üretiminde oynadığı rolü ifşa etmişti [1]. Bu makale AB ve NATO tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan yalanlandı. Cumhurbaşkanı Radev’in açıklamaları karşısında aynı şekilde mi davranılacak?