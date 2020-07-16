Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Comfose’nin yeni karargahını denetliyor.

Karantina nedeniyle engellenen birçok faaliyet kısıtlamaların hafifletilmesinden sonra yeniden başlamakta zorlanırken, hiç durmayan ve şu anda hızlanan bir etkinlik mevcut: ABD’nin anavatan dışında dünyadaki en büyük cephaneliği olan, Pisa ve Livorno arasında bulunan Camp Darby’ninki. San Rossore Bölge Parkı’nın « koruma altındaki » doğal alanında yaklaşık 1.000 ağacın kesilmesi tamamlanınca, Pisa-Livorno hattını yeni bir yükleme ve boşaltma terminaline bağlayacak olan ve Navicelli Kanalını yeni bir metal döner köprü ile aşan demiryolu bölümünün inşası başladı.

Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki terminalde, her biri dokuz vagon alabilen dört platform bulunacaktır. Gelen silahlar, konteynır forkliftleri ile vagonlardan ağır vasıta taşıtlarına ve giden silahlar ise ağır vasıtalardan vagonlara aktarılacaktır. Terminal, patlayıcı yükler taşıyarak, yoğun nüfusun yaşadığı bölgelerden geçerek üssü Livorno limanına bağlayacak olan günde iki demiryolu konvoyunun geçişine imkan tanıyacaktır. Silah hareketindeki artışla birlikte, Camp Darby’den Livorno limanına ve Pisa havaalanına kanal ve yol bağlantısı yetersiz kalmaktadır. Üssün ABD tarafından kesintisiz olarak tedariki sağlanan 125 sığınağında, bir milyondan fazla top mermisi, uçak bombası ve füzeyle birlikte binlerce tank, araç ve diğer askeri malzemeler de depolanmaktadır (kaba tahminlere göre).

2017’den beri her biri 6.000’den fazla araç ve tekerlekli yük taşıyabilen yeni büyük gemiler, her ay Livorno’ya uğramakta ve ABD güçleri tarafından yurtdışında, Suriye, Irak ve Yemen’deki savaşlarda kullanılmak üzere Ürdün’deki Akabe, Suudi Arabistan’daki Cidde ve Ortadoğu’daki diğer duraklara taşınacak silahları yüklemekte ve boşaltmaktadır. Yurtdışındaki en büyük cephanelik olan Camp Darby’nin güçlendirilmesi süreci sürerken, çevrimiçi bir Toskana gazetesi, « ABD hükümetlerinin kararıyla savunma bütçelerinde gerçekleştirilen kesintiler nedeniyle üssün yeniden boyutlandırıldığını » anlatarak « Bir zamanlar Camp Darby » başlığını atıyor. ABD hükümetleri tarafından yapılan savunma bütçe kesintileri ”. Ve İl Tirreno gazetesi duyuruyor: « Camp Darby’de sadece üç renkli bayrak dalgalanıyor: ABD bayrağı neredeyse 70 yıl sonra getirildi ». Peki, Pentagon kurulduğu araziyi İtalya’ya iade ederek üssü kapatıyor mu? Hiç de öyle değil.

US Army, üssün daha önce bir dinlenme alanı olan küçük bir bölümünü (34 hektar, 1 000 hektarlık toplam alanın yaklaşık olarak % 3’ü), daha önce Paraşüt Eğitim Merkezi’nin karargahı olan Pisa’daki Gamerra Kışlası’nda bulunan, İtalyan Ordusunun Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (Comfose) nakledilmesi için İtalyan Savunma Bakanlığı’na devretti [1]. Nakil kısıtlama döneminde sessizce gerçekleşti ve şimdi Comfose, karargahının « yeni askeri alanda » yer aldığını, yani fiilen, ABD ve İtalyan askerlerinin uzun zamandır devam eden ortak eğitiminin gerçekleştirildiği Camp Darby’ye eklendiğini duyurdu.

Comfose’un resmi olarak İtalyan bayrağı altındaki Camp Darby’ye eklenmiş bir alana nakledilmesi, İtalyan özel kuvvetlerinin, ABD komutası altındaki gizli operasyonlarda kullanılmasıyla ABD özel kuvvetlerine entegre edilmesini mümkün kıldı. Bütün bunlar askeri gizlilik örüsü altında yapıldı. Comfose’nin yeni merkezini ziyaret eden Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, burayı sadece Özel Kuvvetlerin değil, ama aynı zamanda « Ordunun Psyops Birimlerinin » de « sinir merkezi » olarak tanımladı.

Bu birimlerin görevi, « yurtdışındaki barış görevlerinde kullanılan askeri birliklerle ilgili olarak yerel halkın mutabakatını oluşturmak », yani onları işgalcilerin aslında barış havarisi olduğuna ikna etmektir. Son olarak Bakan Guerini, yeni karargahın « Yeşil Kışla » projesi için bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Bir milyon patlayıcı başlığı üzerinde yükselen bir « refah ve eko-sürdürülebilirlik » örneği.