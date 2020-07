Apparsa in collegamento il 13 luglio 2020 su Daily Show (Comedy Central), Hillary Clinton ha sostenuto il voto via internet. Secondo lei, vista la cattiva volontà dell’amministrazione di alcuni Stati, è il solo modo per permettere ai giovani, agli afro-americani e agli ispanici di votare. Ha respinto con un gesto della mano le obiezioni su un possibile hackeraggio del sito per il voto e garantito trattarsi di un mezzo affidabile.

Secondo Hillary Clinton, il voto via internet rende inesorabile la sconfitta di Donald Trump. Si è posta anche il problema di un possibile rifiuto di Trump di lasciare la Casa Bianca. Una possibilità che dobbiamo considerare, ha detto, e a cui «dobbiamo prepararci».