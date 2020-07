Dupla convidada, em 13 de Julho de 2020, no Daily Show (Comedy Central), Hillary Clinton defendeu o voto através da Internet. Segundo ela, é o único meio de permitir a jovens Afro-americanos e Hispânicos votar face à falta de vontade das Administrações de certos Estados. Ela rejeitou, com um sacudir das costas da mão, as objeções a uma possível manipulação digital no site Internet da eleição e garantiu que esse meio é confiável.

Segundo ela, o voto através da Internet torna a derrota de Donald Trump inexorável. Além disso, ela se questionou sobre sua possível recusa em deixar a Casa Branca; uma opção que devemos considerar e para a qual «devemos nos preparar».